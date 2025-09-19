https://mehrnews.com/x394Fh ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳ کد خبر 6594678 استانها فارس استانها فارس ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳ حال و هوای ورزشگاه پارس پیش از بازی فجر سپاسی و ذوب آهن شیراز - در این ویدئو حال وهوای ورزشگاه فارس پیش از شروع بازی فجر سپاسی و ذوب آهن اصفهان را مشاهده میکنید. دریافت 5 MB کد خبر 6594678 کپی شد مطالب مرتبط پیروز قربانی: بازی باکیفیت و تاکتیکی هدف تیم فجر است آغاز بلیتفروشی دیدار فجر شهید سپاسی شیراز و ذوبآهن اصفهان مترو شیراز جمعه ۲۸ شهریورماه رایگان شد برچسبها تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز ورزشگاه پارس شیراز لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان
