ساخت بزرگترین مرکز فناوری دیجیتال کشور در شاهرود؛تحول در صنعت انیمیشن

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نظری صبح سه‌شنبه در حاشیه بازدید معاون رئیس‌جمهور از پارک مدیای شاهرود، اظهار داشت: برای احداث مجموعه مدیا پارک در استان سمنان تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است که از این مبلغ، ۱۵ میلیارد تومان صرفاً به خرید تجهیزات رایانه‌ای و ابزار تخصصی ساخت انیمیشن اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه پارک مدیا و فناوری‌های دیجیتال شاهرود، بزرگترین مرکز فناوری دیجیتال کشور محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: در این مجموعه، امکان تولید انواع محصولات حوزه رسانه و مدیا از جمله انیمیشن، فیلم، پادکست و سایر تولیدات محتوایی فراهم است.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان همچنین تصریح کرد: این مجموعه در زمینی به وسعت ۳۰ هزار متر مربع و با زیربنای هفت هزار متر مربع احداث شده و شامل استودیوهای تخصصی تولید محتوا، استودیوهای صدا و تصویر، واحدهای آموزشی و توانمندسازی برای گروه‌های تولیدکننده محتوا، زیرساخت‌های فنی و فضای کار اشتراکی است.

نظری در ادامه از استقرار تیم‌های تولید محتوا در این مجموعه خبر داد و افزود: از ظرفیت بخش خصوصی نیز در حوزه ساخت، توانمندسازی و شتاب‌دهی رسانه‌ای بهره‌گیری شده است.