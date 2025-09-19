  1. استانها
بازگشت مدارس شهرک نورد اهواز به چرخه آموزشی پس از سال‌ها تعطیلی

اهواز –معاون اقتصادی استانداری خوزستان از راه‌اندازی مجدد مدارس شهرک نورد اهواز خبر داد و گفت: تعطیلی چندساله این مدارس بار سنگینی بر دوش نظام آموزشی مناطق اطراف گذاشته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم‌نسب الباجی عصر جمعه در حاشیه بازدید از مدارس شهرک نورد اهواز اظهار کرد: سال‌های گذشته به دلیل تعطیلی این مدارس، دانش‌آموزان ناچار بودند برای تحصیل به ملاشیه و روستاهای اطراف منتقل شوند که این مسئله هم بر کیفیت آموزش اثر منفی داشت و هم مشکلات متعددی برای خانواده‌ها ایجاد کرد.

وی ادامه داد: بازگشایی مدارس این منطقه در دستور کار معاونت اقتصادی قرار گرفت و امروز شاهد بازگشت آنها به مدار آموزشی هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان همکاری اداره کل نوسازی مدارس و گروه ملی صنعتی فولاد ایران را در این روند «نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان دولت و صنعت» دانست و افزود: این همراهی نشان داد که توسعه پایدار بدون سرمایه‌گذاری در آموزش امکان‌پذیر نیست.

کاظم‌نسب الباجی با اشاره به دغدغه جدی در حوزه حمل‌ونقل دانش‌آموزان، گفت: تأمین مسیر ایمن برای رفت‌وآمد دانش‌آموزان با مشارکت بخش خصوصی و هماهنگی دستگاه‌های متولی به نتیجه رسیده و از ابتدای سال تحصیلی جدید سرویس‌دهی منظم برقرار خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت امنیت فضای آموزشی تأکید کرد و افزود: فضای مدرسه باید امن و آرام باشد؛ به همین دلیل با همکاری واحد حراست گروه ملی، تدابیر لازم برای حفظ امنیت محیط مدارس اتخاذ شده است.

کاظم‌نسب الباجی بیان کرد: این اقدام تنها بازگشایی چند مدرسه نیست بلکه گامی مؤثر در ارتقای عدالت آموزشی و کاهش محرومیت در حاشیه اهواز است و امیدواریم این مسیر با حمایت مسئولان و همکاری دستگاه‌ها ادامه‌دار باشد.

