به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم‌نسب الباجی عصر جمعه در حاشیه بازدید از مدارس شهرک نورد اهواز اظهار کرد: سال‌های گذشته به دلیل تعطیلی این مدارس، دانش‌آموزان ناچار بودند برای تحصیل به ملاشیه و روستاهای اطراف منتقل شوند که این مسئله هم بر کیفیت آموزش اثر منفی داشت و هم مشکلات متعددی برای خانواده‌ها ایجاد کرد.

وی ادامه داد: بازگشایی مدارس این منطقه در دستور کار معاونت اقتصادی قرار گرفت و امروز شاهد بازگشت آنها به مدار آموزشی هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان همکاری اداره کل نوسازی مدارس و گروه ملی صنعتی فولاد ایران را در این روند «نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان دولت و صنعت» دانست و افزود: این همراهی نشان داد که توسعه پایدار بدون سرمایه‌گذاری در آموزش امکان‌پذیر نیست.

کاظم‌نسب الباجی با اشاره به دغدغه جدی در حوزه حمل‌ونقل دانش‌آموزان، گفت: تأمین مسیر ایمن برای رفت‌وآمد دانش‌آموزان با مشارکت بخش خصوصی و هماهنگی دستگاه‌های متولی به نتیجه رسیده و از ابتدای سال تحصیلی جدید سرویس‌دهی منظم برقرار خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت امنیت فضای آموزشی تأکید کرد و افزود: فضای مدرسه باید امن و آرام باشد؛ به همین دلیل با همکاری واحد حراست گروه ملی، تدابیر لازم برای حفظ امنیت محیط مدارس اتخاذ شده است.

کاظم‌نسب الباجی بیان کرد: این اقدام تنها بازگشایی چند مدرسه نیست بلکه گامی مؤثر در ارتقای عدالت آموزشی و کاهش محرومیت در حاشیه اهواز است و امیدواریم این مسیر با حمایت مسئولان و همکاری دستگاه‌ها ادامه‌دار باشد.