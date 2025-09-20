نجات ۲ گردشگر اصفهانی در «ویژدرون» ایلام توسط نجات گران هلال احمر

حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بامداد امروز ساعت ۴ صبح دو گردشگر اصفهانی یکی ۳۱ ساله و دیگری ۲۴ ساله که در دره صعب‌العبور ویژدرون مصدوم شده بودند، با تلاش نجات گران هلال‌احمر نجات یافتند.

وی افزود: با اعلام این حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان ایلام، بلافاصله دو تیم عملیاتی واکنش سریع به محل اعزام شد و در ادامه، سه تیم عملیاتی دیگر از شعبه هلال‌احمر شهرستان ملکشاهی نیز برای پشتیبانی وارد منطقه شدند.

محمدی‌مقدم ادامه داد: نجات گران هلال احمر با عبور از مسیرهای بسیار سخت و صعب‌العبور و دسترسی به مصدومین که به دلیل سقوط از ارتفاع یکی از این گردشگران دچار شکستگی مچ و ساق پا و دیگری دچار در رفتگی پا شده بود، اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام تصریح کرد: این عملیات که از ساعت ۴ صبح امروز آغاز شده بود، پس از حدود ۲۰ ساعت تلاش مداوم نجات گران، سرانجام ساعت ۲۳:۳۰ به پایان رسید و مصدومان پس از انتقال به خارج از دره و محل امن، جهت اعزام به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند.