۴۵ میلیارد تومان برای توسعه و ایجاد پارک های دهلران هزینه می شود

جلال الدین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: توسعه، احیا و ایجاد پارک‌های محله‌ای به صورت جدی در دستور کار شهرداری و شورای شهر دهلران قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: فاز دوم پارک اناران با اعتباری ۷ میلیارد تومان به پیمان رفته و در رزوهای آینده پیمانکار فعالیت عمرانی خود را در این پارک شروع می‌کند.

شهردار دهلران بیان داشت: پارک لاله یکی از قدیمی ترین پارک‌های شهر دهلران است که فاقد امکانات تفریحی برای شهروندان بخصوص خانواده‌ها است لذا با طرحی‌های انجام شده علاوه بر نصب چرخ فلک جدید در این پارک ایجاد پارک آبی سرپوشیده هم در حال پیکان سپاری است.

محمدی ضمن تقدیر از فرماندار دهلران و اعضای شورای شهر گفت: برای ایجاد چرخ فلک و پارک آبی سرپوشیده ۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی و آلایندگی هزینه خواهد شد.

شهردار دهلران افزود: پارک شقایق هم به عنوان یکی از پارک‌های شلوغ شهر دهلران آبنما با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان نصب خواهد شد که مقدمات واگذاری پیمانکاری آن فراهم شده است.

محمدی به ایجاد پارک محله‌ای در روبری بیمارستان شهدا دهلران اشاره کرد و گفت: پیمانکار ایجاد این پارک مشخص شده که در روزهای آینده اقدام به تجهیز کارگاه و شروع به فعالیت خواهد کرد.

شهردار دهلران ادامه داد: برای ایجاد این پارک محله‌ای ۵ میلیارد تومان از محل منابع داخلی و آلایندگی هزینه خواهد شد.