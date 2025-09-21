به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال استقلال و پیکان در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فردا یکشنبه ۳۰ شهریور و در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار میگیرند. استقلالیها با هدایت ریکاردو ساپینتو در فصل جدید لیگ برتر تاکنون از سه بازی قبلی خود ۴ امتیاز کسب کرده و با توجه به دو شکست متوالی مقابل استقلال خوزستان و الوصل امارات آبیها نیاز به پیروزی در این بازی دارند تا شرایط خود را بهتر کنند.
آخرین پیروزی پیکان مقابل استقلال به دور رفت فصل ۸۹ - ۸۸ لیگ برتر بازمیگردد و از آن زمان تاکنون این تیم نتوانسته استقلال را شکست دهد.
در مجموع ۱۰ دیدار اخیر دو تیم، استقلال ۷ پیروزی کسب کرده و ۳ بازی با تساوی به پایان رسیده است. این آمار نشاندهنده برتری مطلق استقلال در رویارویی با پیکان طی بیش از یک دهه اخیر است و بیانگر این است که پیکان در این سالها هرچقدر تلاش کرده، نتوانسته روند پیروزی مقابل آبیها را تکرار کند.
با توجه به روند فعلی لیگ، استقلال پس از دو شکست تلخ در لیگ قهرمانان آسیا ۲ و لیگ برتر، تلاش میکند با کسب پیروزی مقابل پیکان، روحیه و اعتمادبهنفس تیمی را بازگرداند. از سوی دیگر، پیکان با انگیزهای بالا به دنبال شکستن طلسم ۱۵ ساله و کسب اولین برد خود مقابل استقلال پس از بیش از یک دهه است.
این بازی از نظر تاکتیکی نیز اهمیت بالایی دارد. استقلالیها با وجود مشکلات در خط دفاع و هماهنگی با دروازهبان جدید، به دنبال تثبیت موقعیت خود در جدول هستند و هر پیروزی میتواند فشار روانی و انتقادات را از روی تیم بردارد. در مقابل، پیکان با انگیزه بالا و اتکا به تجربه بازیهای اخیر، سعی خواهد کرد از هر فرصتی برای ایجاد مشکل برای آبیپوشان استفاده کند.
با این حال سابقه تاریخی رویاروییهای این دو تیم نشان میدهد که استقلال شانس بالاتری برای پیروزی دارد و احتمال ادامه روند موفقیتهای گذشته این تیم مقابل پیکان زیاد است البته نباید از این موضوع چشم پوشی کرد که پیکانیها با سعید دقیقی توانسته اند عملکرد خوبی را تا به اینجا از خود به ثبت برسانند.
