به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدعبدالله فاطمی‌نیا، استاد برجسته اخلاق، معارف اسلامی و تاریخ اسلام، از چهره‌های ماندگار حوزه‌های علمیه بود که سال‌ها با بیانی دلنشین و نگاه عمیق خود، نسل‌های مختلف را با معارف اهل‌بیت (ع) آشنا ساخت. او علاوه بر جایگاه علمی در حوزه‌های فقه، فلسفه و حدیث، به عنوان واعظی مردمی و محبوب شناخته می‌شد که سخنانش، هم بعد علمی و هم بعد تربیتی و معنوی داشت.

این عالم ربانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از سال‌ها تدریس، سخنرانی و ترویج آموزه‌های اصیل اسلامی دار فانی را وداع گفت و یاد و آثارش همچنان در میان علاقه‌مندان به اخلاق و معنویت زنده است. آنچه در ادامه می‌آید بخشی از بیانات حکمت‌آمیز او درباره حقیقت دینداری و پرهیز از برداشت‌های سطحی از دین است.

مرحوم آیت‌الله فاطمی‌نیا در یکی از سخنرانی‌های خود با انتقاد از برداشت‌های سطحی از دین، گفت: برخی گمان می‌کنند دینداری تنها با انجام ظواهر و حضور مداوم در مجالس مذهبی محقق می‌شود، در حالی که حقیقت دینداری در رفتار و اخلاق انسان جلوه‌گر است.

وی با استناد به فرمایش امام صادق (ع) اظهار داشت: حضرت فرمودند بدخلقی اعمال نیک را نابود می‌کند؛ افرادی هستند که در ظاهر اهل عبادت‌اند اما در خانه، رفتارشان خانواده را در ترس و اضطراب فرو می‌برد؛ چنین عبادتی ارزشی ندارد.

آیت‌الله فاطمی‌نیا افزود: اسلام، دینی عقلانی و منطقی است و نباید به قرائت‌های تحریف‌شده‌ای که تنها بر ظاهر تکیه دارند بسنده کرد. باید اسلام واقعی را بیابیم و به آن پایبند بمانیم، نه آنچه تنها در ظاهر دیده می‌شود.

بخشی از این سخنرانی در ادامه تقدیم مخاطبان می‌شود: