۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

۸۶۰ عنوان برنامه طی هفته دفاع مقدس در هرمزگان اجرا خواهد شد

بندرعباس- فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام هرمزگان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: ۸۶۰ عنوان برنامه طی هفته دفاع مقدس در هرمزگان اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار اباذر سالاری پیش از ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس، ادای احترام به ۱۵۰۰ شهید استان هرمزگان و گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلامی، گفت: شهید سلامی در همه حوادث و اتفاقات پای کار بودند و نگاه مردم یارانه و محرومیت زدایی داشتند؛ ایشان همیشه می‌گفتند مثل آفتاب بر سر همه بیابید و مثل باران بر سر همه ببارید.

وی با اشاره به چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس، افزود: دفاع مقدس با اقتدار توأم با مظلومیت ملت ایران همراه بود و انقلاب نوپای اسلامی در حالی که شاکله دفاعی منظمی نداشت با خطای محاسباتی دشمن روبرو شد و دشمن فکر می‌کرد می‌تواند انقلاب ما را از پا درآورد اما رهبری امام راحل و همراهی مردم دشمن را پشت مرزهای ایران زمین گیر کرد و امام فرمان حضور مردم در جبهه‌ها را صادر کردند.

سردار سالاری عنوان کرد: دشمنان ۸ سال جنگ را بر ما تحمیل کردند و جمهوری اسلامی ایران به تنهایی در برابر ابرقدرت‌های تا بن دندان مسلح ایستادگی کرد و ملت ایران در ۸ سال دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک خود را به دشمن نداد.

فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام ادامه داد: دفاع مقدس به ما آموخت که اگر انسجام داشته باشیم و پشت سر ولایت بایستیم می‌توانیم در برابر همه ابرقدرت‌ها بایستیم.

وی ادامه داد: دفاع مقدس استمرار مسیر امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا بود و هر کسی در امتداد این مسیر قرار گیرد می‌تواند به پیروزی و موفقیت برسد.

سردار سالاری هفته دفاع مقدس سال جاری را متفات تر از سال‌های دیگر دانست و گفت: امسال شاهد دفاع مقدسی دیگر نیز بودیم و جنگ ۱۲ روزه، جنگ شیاطین و اشرار عالم با جمهوری اسلامی ایران بود و دشمنان ناجوانمردانه با اقدامات تروریستی حمله کرده و زن و بچه مردم را مورد تعرض قرار دادند.

وی عنوان کرد: تدبیر ولایت در جنگ ۱۲ روزه کارساز بود و موضوعی که می‌توانست هر کشوری را از پای در بیاورد را مدیریت کردند و در کمتر از ۲۴ ساعت با ترمیم ساختار دفاعی و رزمی نیروهای مسلح، دشمن را با صحنه‌های بی‌بدیلی روبرو کردند و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نشان دادند که اجازه هیچ گونه تعرض به دشمن نخواهند داد.

فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه دوباره صحنه‌های عاشورا و دفاع مقدس تداعی پیدا کرد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اتحاد مقدس شکل گرفت.

وی افزود: در هفته دفاع مقدس بیش از ۸۶۰ عنوان برنامه در استان هرمزگان توسط سپاه و رده‌های مختلف بسیج برگزار خواهد شد.

به گفته سردار سالاری شعار هفته دفاع مقدس ۱۴۰۴ «ما فاتحان قله‌ایم» تعیین شده است.

وی ضمن تشریح عناوین روزهای هفته دفاع مقدس، گفت: فردا افتتاح یک رام قطار مسافربری از بندرعباس به مشهد را خواهیم داشت که ۵ ستاره است و یکی اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مردم هرمزگان است.

سردار سالاری افزود: اجتماع ایثارگران، رزمندگان و پیشکسوتان و تجلیل از خانواده‌های معزز شهدا، افتتاح نمایشگاه‌های دفاع مقدس و برگزاری رزمایش فرهنگی و رزمی و بازسازی عملیات‌های دفاع مقدس در قشم و سیریک از برنامه‌های هفته دفاع مقدس در هرمزگان است.

فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام گفت: اجلاسیه شهدای زن در هرمزگان برگزار خواهد شد و همایش اقتدار و همبستگی علمای اهل سنت نیز در کنار برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و علمی نیز برنامه ریزی شده است.

برگزاری برنامه‌های جهاد روایتگری و تبیین در مدارس، توزیع لوازم التحریر، اعزام دانش آموزان به سفر مشهد مقدس، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز و دانشجو، تئاترهای خیابانی، اعزام افراد به مزار حاج قاسم و افتتاح پروژه‌های عمرانی از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.

سردار سالاری گفت: ۳۴ کیلومتر جاده، ۲۰ واحد مسکن مددجویی، سد آبخیزداری شهید سالاری، افتتاح خانه‌های عالم، مسجد و مدرسه نیز در دستور کار است.

خبر در حال تکمیل است…

