از تفسیر دیدگاه ابن عربی تا ایمانوئل کانت در دوره های آزاد فلسفی

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره‌های آزاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در مهرماه سال ۱۴۰۴ برنامه‌های خود را اعلام کرد.

در این دوره‌ها کتب فلسفی و اندیشه‌های اندیشمندان حوزه فلسفه در قالب دوره‌هایی با تدریس اساتید برجسته دانشگاه بازخوانی و تفسیر می‌شود.

براین اساس دوره «منتخب فتوحات» با تدریس منوچهر صدوقی سها روزهای دوشنبه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ برگزار می‌شود. این دوره از هفتم مهرماه آغاز شده و علاقه مندان می‌توانند از طریق لینک https://lms.irip.ac.ir/course/ ثبت نام کنند.

همچنین دوره «تفسیر نقد عقل علمی کانت» توسط شهین اعوانی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران یکشنبه‌ها ساعت ۱۶ الی ۱۸ در مؤسسه حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود. شروع این دوره ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ خواهد بود و علاقه مندان می‌توانند از طریق لینک https://lms.irip.ac.ir/course/ ثبت نام کنند.

علاقه مندان برای اطلاع از دیگر دوره‌ها می‌توانند به لینک https://www.irip.ac.ir/u/167 مراجعه و جهت ثبت نام از طریق نشانی https://lms.irip.ac.ir/course اقدام کنند.