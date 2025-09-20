بازدید نمایندگان سازمان برنامه وبودجه کشور از ورزشگاه یادگارامام تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور صبح روز شنبه از روند تعمیر و تجهیز ورزشگاه یادگار امام تبریز و آماده سازی این ورزشگاه برای برگزاری رقابتهای لیگ نخبگان آسیا بازدید کردند.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، تراکتور در تاریخ هفتم مهر جاری در چارچوب بازیهای لیگ نخبگان آسیا میزبان تیم الوحده امارات خواهد بود و تلاش مجموعه مدیریتی استان آماده سازی ورزشگاه، رفع نواقصات و عمل به الزامات مورد نظر AFC است تا میزبانی شایستهای از این رقابتها صورت گیرد.
فتحزاده یادآور شد: آماده سازی ورزشگاه در بخشهای مختلف از قبیل چمن زنی، نصب صندلی، آمادهسازی گیتها، متناسب سازی امکانات بهداشتی، تجهیز بخشهای اداری و اعمال شاخصهای AFC و در نهایت تأمین منابع برای آماده سازی ورزشگاه برای بازی تراکتور در بازی پیش رو به سرعت در حال انجام است.
نظر شما