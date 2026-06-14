«مغازه خودکشی» بار دیگر به عمارت هما رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه اثر، نمایش «مغازه خودکشی» به نویسندگی حمیدرضا رحیم متولی براساس کتابی به همین نام به نویسندگی ژان تولی، با ترجمه احسان کرمویسی چاپ شده در نشر چشمه با کارگردانی حسین نصیری و تهیهکنندگی سیدمحمد میرمحمدی که پیش از این با بیش از ۱۵۰ اجرا میزبان مخاطبان بود، بار دیگر در عمارت هما روی صحنه میرود.
داوود گراوند، شهرزاد علیمحمدی مهتاب کیوانجو، آرزو صرّاف رضائی، علی خطیبی، یگانه واقفی، الناز شاکری ، مژده مختاری، محمدجواد اله دادی، محمدحسین بیات، عرفان شاهرخی پور، فاطمه زهرا باغچیقیروح و کیان مؤید روح بازیگران این نمایش به ترتیب ورود به صحنه هستند.
از دیگر عوامل این نمایش میتوان به مهتاب کیوانجو طراح لباس، مهتا فرزامنیا طراح گریم، کیمیا موید و حسین نصیری طراح دکور، کیکاووس فرجی آهنگساز، منصور کیوانجو ترانهسرا، حسین نصیری طراح حرکت، فاطمه بیک محمد دستیار لباس، آزاده مقدسی مجری لباس، رایا بهمنی، عرفان شاهرخی پور و مژده مختاری مجری گریم، مسعود میرزاییخالدی مجری دکور، کیمیا موید طراح و مجری آکسسوار، کیمیا موید و فاطمه بیکمحمد اتاق فرمان، آرزو صرّاف رضائی و محمدمهدی علی بابایی دستیار کارگردان، مسعود میرزایی خالدی مدیر صحنه، فاطمه زهرا باغچیقی دستیار صحنه، آرزو صرّاف رضائی روابط عمومی، محمدحسین بیات طراح پوستر، محمدرضا کشاورزی طراح سایت اشاره کرد.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت این نمایش به سایت تیوال یا گیشه عمارت هما مراجعه کنند.
عکس از پرویز گوهری است.
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