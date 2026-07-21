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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

آغاز عملیات اجرایی نصب نرده‌های حفاظتی با نمای زیتون در رودبار

آغاز عملیات اجرایی نصب نرده‌های حفاظتی با نمای زیتون در رودبار

رودبار- شهردار رودبار از آغاز عملیات اجرایی نصب نرده‌های حفاظتی با نمای سیمان‌بری طرح زیتون در بلوار اصلی شهر به طول ۶۰۰ متر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی صبح سه شنبه در تشریح جزئیات این پروژه عمرانی-زیباسازی اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های توسعه و بهبود مبلمان شهری، پروژه نصب نرده‌های حفاظتی با طراحی خاص و هنری «سیمان‌بری طرح زیتون» حدفاصل پل فلزی تا سه‌راهی خلسر به طول ۶۰۰ متر در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

وی با اشاره به رویکرد شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر در ساماندهی سیما و منظر شهری افزود: یکی از ویژگی‌های شاخص این پروژه، تلفیق ایمنی و هنر است که با تعبیه چراغ‌های تزئینی در بدنه نرده‌ها، علاوه بر افزایش ضریب ایمنی، جلوه بصری و زیبایی شبانه این مسیر پرتردد نیز دوچندان خواهد شد.

شهردار رودبار با تأکید بر اهتمام ویژه مدیریت شهری برای توسعه متوازن امکانات خاطرنشان کرد: شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر رودبار در خصوص برنامه‌ریزی‌های کلان برای زیباسازی فضای شهری هم‌سو و متحد هستند و در همین راستا، اجرای پروژه‌های مشابه در سایر نقاط کلیدی و پرتردد شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد و به مرور عملیاتی خواهد شد.

وی تصریح کرد: این پروژه که نمادی از هویت و نمادهای بومی شهرستان (زیتون) در المان‌های شهری است، با اعتباری بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان توسط مجموعه شهرداری رودبار اجرا می‌شود و تلاش می‌شود با کیفیت مطلوب در اسرع وقت به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6894330

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