به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی صبح سه شنبه در تشریح جزئیات این پروژه عمرانی-زیباسازی اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های توسعه و بهبود مبلمان شهری، پروژه نصب نرده‌های حفاظتی با طراحی خاص و هنری «سیمان‌بری طرح زیتون» حدفاصل پل فلزی تا سه‌راهی خلسر به طول ۶۰۰ متر در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

وی با اشاره به رویکرد شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر در ساماندهی سیما و منظر شهری افزود: یکی از ویژگی‌های شاخص این پروژه، تلفیق ایمنی و هنر است که با تعبیه چراغ‌های تزئینی در بدنه نرده‌ها، علاوه بر افزایش ضریب ایمنی، جلوه بصری و زیبایی شبانه این مسیر پرتردد نیز دوچندان خواهد شد.

شهردار رودبار با تأکید بر اهتمام ویژه مدیریت شهری برای توسعه متوازن امکانات خاطرنشان کرد: شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر رودبار در خصوص برنامه‌ریزی‌های کلان برای زیباسازی فضای شهری هم‌سو و متحد هستند و در همین راستا، اجرای پروژه‌های مشابه در سایر نقاط کلیدی و پرتردد شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد و به مرور عملیاتی خواهد شد.

وی تصریح کرد: این پروژه که نمادی از هویت و نمادهای بومی شهرستان (زیتون) در المان‌های شهری است، با اعتباری بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان توسط مجموعه شهرداری رودبار اجرا می‌شود و تلاش می‌شود با کیفیت مطلوب در اسرع وقت به بهره‌برداری برسد.