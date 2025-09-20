به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاراته دختران استان خراسان جنوبی با حضوری مقتدرانه در مسابقات کاراته کشوری به میزبانی استان مرکزی (اراک) موفق شد با کسب ۲۱ مدال طلا، ۱۲ نقره و ۱۷ برنز عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به خود اختصاص دهد.

حضور تیم‌های صاحب‌نام کشور و سطح بالای مسابقات، رقابت سختی را رقم زده بود، اما دختران خراسان جنوبی با انگیزه، پشتکار و آمادگی مثال‌زدنی توانستند از سایر رقبا پیشی گرفته و بر سکوی نخست بایستند.

از دیگر افتخارات این تیم، دریافت نشان شیهان از سوی ریاست برگزاری مسابقات توسط سرمربی تیم خراسان جنوبی بود که برگ زرین دیگری بر کارنامه موفق این تیم افزود.

با کسب ۴۰ مدال ارزشمند، تیم خراسان جنوبی به عنوان بیشترین دریافت‌کننده مدال این دوره نیز شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

گفتنی است، این تیم سال گذشته نیز عنوان نایب‌قهرمانی کشور در استان اصفهان را کسب کرده بود و در سال‌های اخیر از حمایت مالی مهندس زینلی، مدیرعامل شرکت کویرتایر، بهره‌مند بوده است که اعضای تیم از ایشان تقدیر و تشکر کردند.