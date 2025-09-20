فعال شدن شهرک صنایع‌ دستی کرمان، گام راهبردی رونق اقتصادی هنرمندان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، ظهر شنبه در حاشیه دیدار با رئیس و نایبرئیس انجمن صنایعدستی اتاق بازرگانی کرمان با تأکید بر نقش بخش خصوصی در پیشران شدن ترویج و تجاریسازی صنایعدستی استان کرمان گفت: فعال شدن شهرکهای صنایعدستی در سطح استان گامی مؤثر و راهبردی در مسیر تکمیل زنجیره ارزش، تجاریسازی، استانداردسازی و رونق اقتصادی هنرمندان و صنعتگران هنرهای سنتی کرمان است.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی افزود: فعال شدن شهرکها و دهکدههای صنایع. دستی، بستری مناسب برای گسترش بازار فروش و تقویت اقتصاد هنرهای سنتی استان فراهم خواهد کرد.
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمان، با برشمردن ظرفیتهای متعدد کرمان در حوزه صنایعدستی خاطرنشان کرد: استقرار کارگاهها و واحدهای تولیدی در این شهرکها، علاوهبر اشتغالزایی موجب ایجاد زنجیره کامل در تولید تا عرضه و صادرات محصولات صنایع دستی استان کرمان خواهد شد.
نیکرو، افزود: تجاریسازی و استانداردسازی صنایعدستی استان کرمان نهتنها به پایداری اقتصادی هنرمندان کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز معرفی گسترده هویت فرهنگی و هنری استان در سطح ملی و بینالمللی باشد.
نظر شما