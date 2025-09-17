به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، گفت: جشنواره گردشگری سیرجان بستری ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی این شهرستان است و میتواند نقش مهمی در رونق گردشگری منطقه ایفا کند.
وی افزود: در راستای حمایت از گردشگران و بازدیدکنندگان و رونق این جشنواره، مراکز اقامتی سیرجان به مدت ۱۰ روز با ۵۰ درصد تخفیف خدمات ارائه میدهند.
وی ادامه داد: همچنین نمایشگاه صنایعدستی و بازار تخصصی گلیم، بهعنوان یکی از شاخصترین نمادهای فرهنگی سیرجان، به مدت یک هفته در شهر بازی برپا خواهد بود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان با اشاره به برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی و هنری در مکانهای شاخص تاریخی شهر سیرجان بیان کرد: اجرای ویژهبرنامهها در بادگیر چپقی و یخدانهای دوقلو از جمله برنامههای پیشبینیشده در این جشنواره است که فرصتی کمنظیر برای پیوند میراث تاریخی با نشاط اجتماعی و معرفی جذابیتهای سیرجان به گردشگران داخلی و خارجی فراهم میکند.
نیکرو، با تأکید بر اهمیت رویدادهای فرهنگی در توسعه پایدار گردشگری خاطرنشان کرد: جشنواره گردشگری سیرجان گامی مؤثر در تحقق شعار《 لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵》 و زمینهساز شکوفایی اقتصادی و اجتماعی منطقه خواهد بود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کرمان ضمن قدردانی از ارکان اجرایی و بخش خصوصی سیرجان در برگزاری این رویداد خاطرنشان کرد: این جشنواره با همکاری فرمانداری، شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکتهای معدنی و صنعتی سیرجان و همراهی نماینده مردم سیرجان در مجلسشورایاسلامی برنامهریزی و اجرا خواهد شد تا ضمن ایجاد شور و نشاط اجتماعی در شهروندان سیرجانی، عاملی در راستای جذب گردشگران به این شهرستان باشد.
نظر شما