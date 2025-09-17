به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، گفت: جشنواره فیروزه شهربابک با هدف ترویج صنایع‌دستی، معرفی ظرفیت‌های بومی و تحقق شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵»، روز جمعه ۲۸ شهریورماه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در عمارت تاریخی موسی‌خانی این شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: جشنواره فیروزه شهربابک نمادی از هویت اصیل صنایع‌دستی استان کرمان و فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی منطقه است.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی کرمان افزود: در این جشنواره نمایشگاهی از صنایع‌دستی و تولیدات ارزشمند فیروزه شهربابک برپا خواهد شد که ضمن معرفی هنرمندان این حوزه، نقش مهمی در ترویج و حمایت از تولیدات بومی ایفا می‌کند.

نیکرو، با اشاره به برگزاری ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و هنری در حاشیه جشنواره بیان کرد: اجرای برنامه‌های متنوع و مفرح فرهنگی و هنری در کنار نمایشگاه، فضایی شاد و پرنشاط برای گردشگران و شهروندان ایجاد خواهد کرد.