واژگونی خودرو در آزادشهر ۴ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: عصر شنبه، حادثه واژگونی سواری سمند در جاده رامیان به شاهرود، نرسیده به معدن رضیالبرز شرقی از سوی اورژانس به هلال احمر اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه شش آب شهرستان آزادشهر با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر گلستان گفت: نجاتگران هلالاحمر به همراه عوامل اورژانس بعد از انجام اقدامات اولیه مصدومان را به مرکز درمانی حضرت معصومه (س) آزادشهر انتقال دادند.
آزادشهر-معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر گلستان از واژگونی خودرو در آزادشهر خبر داد و گفت: این حادثه چهار مصدوم در پی داشت.
