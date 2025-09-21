  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۱

واژگونی خودرو در آزادشهر ۴ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی خودرو در آزادشهر ۴ مصدوم برجا گذاشت

آزادشهر-معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر گلستان از واژگونی خودرو در آزادشهر خبر داد و گفت: این حادثه چهار مصدوم در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: عصر شنبه، حادثه واژگونی سواری سمند در جاده رامیان به شاهرود، نرسیده به معدن رضی‌البرز شرقی از سوی اورژانس به هلال احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه شش آب شهرستان آزادشهر با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر گلستان گفت: نجاتگران هلال‌احمر به همراه عوامل اورژانس بعد از انجام اقدامات اولیه مصدومان را به مرکز درمانی حضرت معصومه (س) آزادشهر انتقال دادند.

کد خبر 6595998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها