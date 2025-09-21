واژگونی خودرو در آزادشهر ۴ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: عصر شنبه، حادثه واژگونی سواری سمند در جاده رامیان به شاهرود، نرسیده به معدن رضی‌البرز شرقی از سوی اورژانس به هلال احمر اعلام شد.



وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه شش آب شهرستان آزادشهر با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.



معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر گلستان گفت: نجاتگران هلال‌احمر به همراه عوامل اورژانس بعد از انجام اقدامات اولیه مصدومان را به مرکز درمانی حضرت معصومه (س) آزادشهر انتقال دادند.