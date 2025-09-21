به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شامگاه شنبه نشست مشترک نماینده مردم شهرستان سمنان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار سمنان با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر به‌منظور بررسی چالش‌ها، شناسایی ظرفیت‌ها و تقویت نقاط قوت برای رفع نارسایی‌های شهرستان برگزار شد.

عباس گلرو نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار سمنان، شهردار و اعضای شورای شهر سمنان و جمعی از موثران این شهر در این نشست حضور داشته و به مسائل پیرامون شهرستان سمنان پرداختند.

در این جلسه موضوعات مرتبط با مسائل شهری و شهرستانی مورد بررسی قرار گرفت و بر شناسایی ظرفیت‌های توسعه‌ای، استفاده بهینه از فرصت‌های موجود، تقویت نقاط قوت و رفع کمبودهای سطح شهر تأکید شد.

عباس گلرو نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر لزوم پیگیری مطالبات مردمی و استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی گفت: همکاری مجموعه مدیریت شهری با دستگاه‌های اجرایی نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد اهداف و رفع نیازهای شهرستان دارد.

مهدی صمیمیان فرماندار سمنان در این نشست با اشاره به اهمیت نگاه جامع به مسائل شهری و منطقه‌ای اظهار داشت: هم‌افزایی و همگرایی دستگاه‌های اجرایی و شوراها می‌تواند بستر مناسبی برای حل مشکلات و حرکت به سمت توسعه پایدار فراهم کند.