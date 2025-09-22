به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در راستای تقویت جریان روایتگری مردمی و مستندسازی تجربیات فرهنگی، تفاهمنامه همکاری میان دفتر مطالعات رسانهای عصر روایتها و مرکز تجربهنگاری امتداد کشور در رشت به امضا رسید.
در این نشست که با حضور مدیران دو مجموعه فرهنگی برگزار شد بر لزوم بازخوانی و انتقال تجربیات مردمی بهعنوان ابزاری مؤثر در مواجهه با جنگ روایتها تأکید شد.
نیازمند روایتگری اصیل هستیم
«سید حسینی حسینی» مدیر مرکز تجربهنگاری امتداد در این نشست با اشاره به اهمیت همکاری میان نهادهای فعال فرهنگی و رسانهای اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند روایتگری اصیل و مردمی در برابر تحریفهای رسانهای هستیم.
وی افزود: این همکاری میتواند ظرفیتهای دو مجموعه را در جهت تولید روایتهای مؤثر و مبتنی بر واقعیتهای جامعه، همافزا کرده و الگویی برای کنش فرهنگی نوین فراهم سازد.
حسینی همچنین با تشریح خدمات مرکز تجربهنگاری امتداد گفت: بر اساس این تفاهمنامه، تمامی خدمات باشگاه امتداد اعم از تدوین، تألیف، اخذ مجوزهای نشر و دیگر خدمات مرتبط، در اختیار اعضای دفتر مطالعات رسانهای عصر روایتها قرار خواهد گرفت.
روایتهای مردمی سرمایهای گرانبها برای آینده انقلاب اسلامی است
«علی دارا» مدیر دفتر مطالعات رسانهای عصر روایتها نیز با بیان اینکه روایتهای مردمی سرمایهای گرانبها برای آینده انقلاب اسلامی هستند، گفت: این همکاری مشترک بستری برای تقویت جریان روایتگری و حضور مؤثرتر مردم در انتقال تجربهها فراهم میسازد.
وی تصریح کرد: تحقق این تفاهمنامه آغاز مسیری است که میتواند ظرفیتهای تازهای را در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی فعال کند. امروز دشمن با بهرهگیری از ابزار رسانهای در تلاش است تا واقعیتهای جامعه ما را تحریف کند و ما باید با روایت جهادی به مقابله با این جریان بپردازیم.
به گزارش مهر، شناسایی نیروهای جوان و توانمند در عرصه روایت و تجربهنگاری، برگزاری دورههای آموزشی ملی و استانی، تولید آثار مکتوب و رسانهای و ارائه خدمات مرتبط به حوزه تألیف و تدوین کتاب از جمله محورهای اصلی این تفاهمنامه همکاری است.
