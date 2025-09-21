هشدار هواشناسی برای شمال سیستان و بلوچستان در آستانه بازگشایی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از صبح دوشنبه تا ظهر چهارشنبه (۳۱ شهریور تا ۲ مهر)، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و وقوع طوفان گردوخاک در مناطق مستعد شمال استان پیشبینی میشود.
مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: طی این مدت در زاهدان، مناطق مرکزی و نوار شرقی استان نیز وزش باد نسبتاً شدید و افزایش غبار انتظار میرود. این شرایط میتواند موجب کاهش دید افقی، اختلال در تردد جادهای بهویژه در مسیرهای شمالی استان، احتمال تأخیر یا لغو پروازها و همچنین کاهش نسبی دما شود.
حیدری توصیه کرد: شهروندان در زمان آلودگی هوا از ماسک استفاده کرده و تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند. از فعالیت در ارتفاع پرهیز شود و تمهیدات لازم برای محافظت از گلخانهها و سالنهای پرورشی در نظر گرفته شود. همچنین از انجام پروازهای سبک مانند گلایدر و بالگرد خودداری شود و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گیرد.
