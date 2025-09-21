تشییع پیکر مطهر جانباز شهید علیرضا حیدری در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روزی سرشار از شور و احترام، مراسم تشییع پیکر مطهر جانباز شهید علیرضا حیدری، جانباز ۷۰ درصد، در شهر گرگان برگزار شد. این شهید که سال‌ها برای دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی تلاش کرد، امروز در میان حضور گسترده مردم، خانواده‌های شهدا و مسئولان محلی به خاک سپرده شد.

مراسم با قرائت فاتحه و نثار گل به یاد و نام شهید حیدری همراه بود و حاضرین با احترام و تکریم ویژه‌ای، یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.

جانباز شهید علیرضا حیدری یکی از نمادهای ایثار و مقاومت در برابر سختی‌ها و دشمنان کشور بود که با از خودگذشتگی، درس‌های بزرگی به نسل‌های آینده داد.

مردم و مسئولان گرگان با برگزاری این مراسم، ارادت و وفاداری خود را به شهدا و ارزش‌های دفاع مقدس نشان دادند.

