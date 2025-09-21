به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس صبح یکشنبه در حاشیه نشست با مجمع نمایندگان گیلان در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: نیاکان ما با وجود نبود سازههای پیشرفته، از طریق کانالهای سنتی آبرسانی یا همان سلها بهرهبرداری مناسبی از منابع آب داشتند و ما نیز باید از این تجارب استفاده کنیم.
وی با اشاره به بیش از ۹ هزار هکتار اراضی تحت پوشش آببندانها در استان، اضافه کرد: برای مقابله با تنش آبی، توسعه و لایروبی آببندانها به ویژه در اراضی با تنش آبی در اولویت قرار گرفته و عملیات لایروبی این آببندانها در سال جاری تسریع خواهد شد.
استاندار گیلان همچنین به مشکلات آب شرب در برخی مناطق مانند منجیل و لوشان اشاره کرد و گفت: این مناطق به دلیل نزدیکی به سطح سد منجیل، دچار آب شور هستند که برای رفع این مشکل ساخت سد دیورش و حفر چاههای عمیق در دستور کار قرار دارد.
حقشناس افزود: چاههای حفر شده پس از تصفیه میتوانند مشکل آب شرب این مناطق را برطرف کنند و اقدامات لازم با همکاری دستگاههای مربوطه در حال پیگیری است.
استاندار گیلان با تأکید بر ظرفیتهای آبی استان و ضرورت بهرهبرداری بهینه از منابع آب گفت: توسعه آببندانها راهکاری مهم برای مقابله با تنش آبی در گیلان است.
وی در پایان تأکید کرد: با همکاری همه دستگاهها تلاش میکنیم تا منابع آبی کشاورزی استان حفظ شده و مشکلات آب شرب مردم به طور کامل مرتفع شود.
نظر شما