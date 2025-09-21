۷۵ خبر خوبی که بعد از جنگ دیده نشد

به گزارش خبرنگار مهر، همانطور که در جدول جامع ۷۵ خبر کلان ملی ارائه شده، ایران پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی موفق شده مجموعهای چشمگیر از دستاوردها را در چهار حوزه اصلی ثبت کند. این دستاوردها در شرایطی رقم خوردهاند که فضای غالب رسانهای، چه داخلی و چه جهانی، گاه تلاش میکند تصویری تاریک، ناامیدکننده و مأیوسکننده از کشور ارائه دهد؛ اما واقعیت ملموس، داستانی متفاوت را روایت میکند: داستان ایستادگی، توانمندی و پیشرفت ایران.
آمارهای رسمی نشان میدهد که ۴۱٪ اخبار کلان مربوط به زیرساختها، ۲۸٪ اقتصاد، ۲۷٪ علم و فناوری و ۷٪ اجتماعی بودهاند. این توزیع و حجم دستاوردها (از تکمیل بزرگراهها و راهآهنها گرفته تا توسعه نیروگاهها، جهشهای فناورانه و رشد صادرات) نماد قدرت ملی و سرمایه امید برای جامعه است. با این حال، اغلب این موفقیتها در حد یک خبر کوتاه باقی ماندهاند؛ روایتهای مردمی، بستههای رسانهای متناسب با شبکههای اجتماعی و محتوای امیدآفرین برای جامعه طراحی نشده است. این همان خلأ روایت ملی است که رسانههای معاند با سرعت پر میکنند و تصویر کشور را مخدوش میسازند.
واقعیت این است که بسیاری از پروژهها و دستاوردهای بزرگ کشور، حتی آنهایی که میتوانستند الهامبخش امید و اعتماد عمومی باشند، در رسانههای داخلی کمتر برجسته شدهاند. غفلت در بازتاب خبری و اطلاعرسانی باعث شده است ظرفیت اثرگذاری اجتماعی و سرمایهسازی این موفقیتها به حداکثر نرسد، در حالی که هر یک از این دستاوردها میتواند نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی، ارتقای سرمایه اجتماعی و تثبیت تصویر واقعی ایران ایفا کند.
با وجود تلاشهای مداوم برای سیاهنمایی و ایجاد یأس، ایران توانسته دستاوردهای ملی خود را نه تنها حفظ، بلکه گسترش دهد. هر موفقیت، از پیشرفتهای علمی و فناوری گرفته تا توسعه زیرساختها و ارتقای رفاه اجتماعی، نماد عینی اراده، کارآمدی و توان عملیاتی کشور است. این مجموعه نشان میدهد که حتی در شرایط فشار و محدودیت، مسیر توسعه، نوآوری و پیشرفت ایران متوقف نشده و ظرفیتهای فراوانی برای تداوم این حرکت وجود دارد.
تصویر واقعی ایران، تصویری روشن، مستدل و امیدوارکننده است؛ تصویری که بر پایه دستاوردهای ملموس، توسعه صنعتی، نوآوری علمی و توجه به رفاه عمومی شکل گرفته است. امروز ایران نشان میدهد که حتی در شرایط سخت، مسیر تعالی ملی ادامه دارد و میتواند الهامبخش جامعه و مسئولان رسانهای باشد تا در بازنمایی درست این دستاوردها، نقشآفرینی کنند و سرمایه امید را در جامعه تقویت کنند.
|
حوزه
|
عنوان خبر
|
دستاوردها
|
زیرساخت
|
ساخت ۲۴۷ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در شمال سیستان و بلوچستان
|
ارتقای اتصال مناطق شمالی استان، تسهیل جابهجایی مردم و کالا و رونق اقتصادی منطقه
|
زیرساخت
|
اتصال متروی کرج و تهران
|
کاهش زمان سفر، کاهش ترافیک جادهای و ارتقای ایمنی سفر
|
زیرساخت
|
افتتاح همزمان ۶۴ «روستا بازار» در سراسر کشور
|
کاهش واسطهها، افزایش درآمد کشاورزان و دسترسی مستقیم مردم به محصولات سالم و باکیفیت
|
زیرساخت
|
ساخت بیش از ۱۰۰۰ نیروگاه تولید پراکنده در سراسر کشور
|
افزایش تابآوری شبکه برق، بهرهوری انرژی و توسعه پایدار صنعتی و رفاه عمومی
|
زیرساخت
|
تقویت ناوگان هوایی ایران با افزودن ۲۲ هواپیما و ۸ بالگرد
|
افزایش ظرفیت صندلیها، تقویت زیرساختهای فرودگاهی و ارتقای خدمات مسافری
|
زیرساخت
|
افتتاح باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال
|
کاهش زمان سفر، صرفهجویی سوخت و ایجاد بیش از ۲۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم
|
زیرساخت
|
نوسازی سه میلیون مسکن روستایی در کشور
|
ارتقای ایمنی، مقاومسازی بافت روستایی و بهبود کیفیت زندگی در مناطق محروم
|
زیرساخت
|
آغاز ساخت ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در یزد
|
افزایش دسترسی خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به مسکن مناسب و ارتقای رفاه اجتماعی
|
زیرساخت
|
آمادهسازی هزار واحد مسکن روستایی در خراسان جنوبی
|
ساخت واحدها، اختصاص تسهیلات حمایتی و آمادهسازی زیرساخت برای بهرهبرداری در هفته دولت
|
زیرساخت
|
بهرهمندی ۳۵۰۰ نفر در سپیددشت از آب آشامیدنی سالم
|
راهاندازی واحد آبشیرینکن و تأمین آب آشامیدنی سالم
|
زیرساخت
|
آبرسانی پایدار به ۹۱۰ خانوار عشایری خراسان جنوبی
|
دسترسی به آب سالم و پایدار، تثبیت جمعیت روستایی و ارتقای رفاه عشایر
|
زیرساخت
|
گازدار شدن شهر مرزی میرجاوه
|
تحقق عدالت انرژی در شرق کشور و توسعه پایدار مناطق مرزی
|
زیرساخت
|
اتصال ۲۳ روستای بالای ۲۰ خانوار چهارمحال و بختیاری به اینترنت پُرسرعت
|
توسعه زیرساخت اینترنت پرسرعت و افزایش دسترسی روستاها به خدمات دیجیتال
|
زیرساخت
|
اجرای ۱۲۷۸ کیلومتر شبکه فیبر نوری شهری در استان اصفهان
|
فراهمسازی اینترنت پرسرعت برای منازل و کسبوکارها، توسعه زیرساخت ارتباطی پایدار
|
زیرساخت
|
تحویل ۱۲۱ واحد مسکونی جدید به مددجویان کمیته امداد خراسانشمالی
|
ساخت و تحویل واحدها، ارتقای ایمنی و رفاه خانوادهها و توانمندسازی مددجویان
|
زیرساخت
|
راهاندازی ششمین نیروگاه گازی سیستان و بلوچستان
|
تولید ۱۸۳ مگاوات برق پایدار در چابهار
|
زیرساخت
|
بهرهبرداری همزمان از ۲۴۰۰ مدرسه در سراسر کشور
|
ارتقای دسترسی به آموزش باکیفیت و توسعه زیرساختهای آموزشی
|
زیرساخت
|
تجهیز ۶۱ مدرسه شبانهروزی مناطق محروم اردبیل
|
تحقق عدالت آموزشی، بهبود کیفیت آموزش و ارتقای رفاه دانشآموزان محروم
|
زیرساخت
|
افزایش تولید نفت شرکت کارون به ۵۸ هزار بشکه در روز
|
اصلاح فرآیندها، توسعه زیرساختها و افزایش کیفیت و بهرهوری تولید نفت
|
زیرساخت
|
ورود واحد گازی نیروگاه خرمآباد به مدار
|
پایداری و توانمندی صنعت برق ایران، تأمین پایدار آب و برق و استمرار خدماترسانی حتی در شرایط بحرانی
|
زیرساخت
|
رشد ۱۹ درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه نکا
|
مدیریت هوشمند و بهرهبرداری بهینه از ظرفیت نیروگاه، تقویت توان تأمین برق کشور
|
زیرساخت
|
ورود ۶۰ مگاوات ظرفیت جدید برق پراکنده به مدار
|
کاهش تلفات شبکه، ارتقای تابآوری برق و تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی
|
زیرساخت
|
رسیدن ظرفیت تولید پتروشیمی ایران به ۱۰۰ میلیون تن در سال
|
توسعه پایدار صنعت پتروشیمی و افزایش سهم ایران در بازارهای داخلی و منطقهای
|
زیرساخت
|
افزایش ۲ میلیونی ظرفیت ذخیرهسازی پالایشگاه ستاره خلیجفارس
|
افزایش ظرفیت ذخیرهسازی خوراک و تقویت توان عملیاتی پالایشگاه
|
زیرساخت
|
تولید گرید ۷۰۰۰F پلیاتیلن سنگین در پتروشیمی بندر امام
|
تقویت خودکفایی، کاهش وابستگی به واردات و امکان صادرات به بازارهای منطقهای
|
زیرساخت
|
افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت تولید در پالایشگاه اول پارس جنوبی
|
افزایش ظرفیت تولید و کیفیت پایدار گاز، تضمین تداوم انرژی و کاهش اختلالات عملیاتی
|
زیرساخت
|
افتتاح نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در منطقه آزاد ارس
|
تولید انرژی پاک و ایجاد مسیر توسعه پروژههای بزرگتر نیروگاه
|
زیرساخت
|
بهرهبرداری از ۲۶ طرح زیربنایی برق در مازندران
|
توسعه خطوط انتقال و پستهای حیاتی، افزایش پایداری و تابآوری شبکه برق خانگی و صنعتی
|
زیرساخت
|
راهاندازی ۴۹ نیروگاه خورشیدی در ادارات خراسان شمالی
|
تولید برق پاک، هوشمندسازی مصرف و الزام استفاده از منابع تجدیدپذیر در ادارات
|
زیرساخت
|
افتتاح خط انتقال شورابه کارخانه کاوه سودا مراغه پس از ۱۵ سال
|
رفع مشکلات زیستمحیطی و حفاظت از اراضی کشاورزی و سلامت مردم
|
اقتصادی
|
راهاندازی کارخانه ایرانی فیبرنوری در ونزوئلا
|
صادرات فناوری، توسعه همکاریهای بینالمللی و حضور فعال شرکتهای دانشبنیان
|
اقتصادی
|
سبقت صادرات ایران از واردات در تجارت با قزاقستان
|
تثبیت توان رقابتی ایران در بازارهای منطقهای، افزایش ارزآوری و ارتقای سهم تولیدات داخلی
|
اقتصادی
|
صادرات ایران به آفریقا در پنج ماهه نخست ۲ برابر شد
|
رشد دو برابری صادرات به آفریقا و افزایش سهم بازار ایران در قاره
|
اقتصادی
|
صادرات ایران به اوراسیا ۲۰ درصد افزایش یافت
|
تقویت روابط تجاری و ارتقای سهم ایران در بازار منطقهای
|
اقتصادی
|
جهش ۳۰ درصدی صادرات ایران به استرالیا در نیمه نخست ۲۰۲۵
|
تقویت حضور فعال ایران در بازارهای منطقهای و جهانی
|
اقتصادی
|
رشد ۵۳ درصدی واردات کالاهای اساسی و ترخیص ۹۸۰ هزار تن
|
تقویت مدیریت زنجیره تأمین، کاهش کمبود کالا و اطمینانبخشی به بازار داخلی
|
اقتصادی
|
افزایش ۲۰ درصدی صادرات فولاد میانی ایران در دو ماهه نخست ۱۴۰۴
|
رسیدن به یک میلیون تن صادرات، افزایش ارزش صادرات به ۴۴۴ میلیون دلار
|
اقتصادی
|
صادرات ۱۸ هزار تن محصولات کشاورزی از خرمشهر
|
تقویت بازارهای منطقهای و تضمین سلامت محصولات صادراتی
|
اقتصادی
|
صادرات ۴۵.۵ میلیون دلاری کالا از گمرک جلفا به ۹ کشور
|
ارسال ۵۴ هزار تن کالا، افزایش درآمد گمرکی ۴۷٪ و رشد ترانزیت خارجی ۳۲٪
|
اقتصادی
|
افزایش ۱۷ درصدی ترانزیت خارجی در مرزهای شرقی ایران
|
ارتقای کارآمدی زیرساختهای مرزی و تقویت جایگاه تجاری و اقتصادی کشور
|
اقتصادی
|
ترخیص ۱۰۰ درصدی کالای اساسی و دارو با روند شبانهروزی در گمرک ایران
|
توسعه تجارت منطقهای و رشد درآمدهای گمرکی
|
اقتصادی
|
آغاز صادرات گاز ردیف سوم پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی
|
توسعه ظرفیت تولید و صادرات گاز کشور، تضمین امنیت انرژی و استمرار اقتدار صنعتی ایران
|
اقتصادی
|
حضور شرکتهای دانشبنیان ایرانی در نمایشگاه بینالمللی صنعت حلال مالزی
|
معرفی ظرفیتهای فناورانه ایران و ایجاد فرصت توسعه بازار صادراتی محصولات دانشبنیان
|
اقتصادی
|
تسویه ۱۴ همت معوقات بازنشستگان و پرداخت حق اولاد فرزند سوم به بعد
|
رفع معوقات، تقویت عدالت اجتماعی، ارتقای رفاه و افزایش امنیت اقتصادی بازنشستگان
|
اقتصادی
|
افتتاح ۵۸۸ واحد صنعتی جدید در ۲۷ استان با ایجاد ۷ هزار فرصت شغلی
|
توسعه متوازن صنعتی و تحقق سیاستهای اشتغالآفرین دولت
|
اقتصادی
|
احیا و فعالسازی ۶۲۵ معدن راکد با سرمایهگذاری بیش از ۲ میلیارد دلار
|
بازگشت معادن به چرخه تولید و تقویت ظرفیتهای صنعتی کشور
|
اقتصادی
|
رشد ۱۶ درصدی استخراج و تولید مس در ۴ ماه نخست ۱۴۰۴
|
افزایش استخراج مواد معدنی به بیش از ۱۱۳ میلیون تن و تقویت تولید داخلی
|
اقتصادی
|
افزایش ۳۸ درصدی خدمات بانکی در روستاهای ایران
|
پوشش ۸ میلیون نفر، جذب ۸۸۷ هزار میلیارد ریال منابع و افزایش سرانه منابع باجهها ۴۲٪
|
اقتصادی
|
بهرهبرداری از طرح تولید لاستیک با ظرفیت ۵ هزار قطعه در ارومیه
|
تولید انواع لاستیک صنعتی و تخصصی، ایجاد بیش از ۵۰ فرصت شغلی و امکان صادرات
|
اقتصادی
علمی و فناروی
|
جهش صادراتی ایران با نانوکاتالیستهای بوم
|
تقویت توان فناورانه داخلی، ظرفیت صادراتی و تثبیت برند ملی محصولات فناورانه
|
علمی و فناروی
اقتصادی
|
افزایش ۱۰۰ درصدی صادرات و ارتقای رتبه علمی نانو ایران به ششم جهان
|
رشد دو برابری صادرات محصولات نانو و ثبت ۱۰.۸۶۰ مقاله علمی
|
علمی و فناروی
اقتصادی
|
صرفهجویی ۲۵ میلیون یورویی با فناوری دانشبنیان جراحی هوشمند
|
ارتقای دقت جراحی، کاهش هزینهها و افزایش ظرفیت صادرات فناوری سلامت محور
|
علمی و فناروی
|
پرتاب ماهواره ناهید ۲
|
توسعه فناوری فضایی، ارائه خدمات ارتباطی در مناطق صعبالعبور و افزایش توان عملیاتی ماهوارهای
|
علمی و فناروی
|
تاریخسازی دانشآموز زنجانی در المپیاد جهانی ریاضی
|
کسب مدال طلا و تثبیت جایگاه تیم ایران در رقابتهای بینالمللی ریاضی
|
علمی و فناروی
|
درخشش تیمهای ایرانی در مسابقات جهانی رباتیک و هوش مصنوعی فیرا ۲۰۲۵
|
کسب پنج قهرمانی، چهار نایبقهرمانی و دو عنوان سومی توسط تیمهای ایرانی
|
علمی و فناروی
|
ایران برای دومین سال متوالی قهرمان المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک شد
|
تثبیت جایگاه کشور در آموزشهای STEM و رقابتهای علمی جهانی
|
علمی و فناروی
|
درخشش دانشآموزان ایرانی با کسب ۱۳ مدال در نمایشگاه علوم و اختراعات آمریکا
|
تثبیت توانمندی علمی و فناورانه نوجوانان، بهرهبرداری از ظرفیتهای دانشبنیان و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی
|
علمی و فناروی
|
خودکفایی تاریخی در تعمیر تجهیزات حفاری و استخراج معدن زغال سنگ پروده طبس
|
تعمیر ماشینآلات ۳ هزار تنی، صرفهجویی یک میلیون دلاری و تقویت توان فنی بومی
|
علمی و فناروی
|
بومیسازی ۷۵۰ قطعه مصرفی در منطقه ۲ عملیات انتقال گاز
|
تولید داخلی قطعات مکانیکی، ابزار دقیق و برقی و کاهش وابستگی به واردات
|
علمی و فناروی
|
بومیسازی قطعات در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی
|
کاهش وابستگی به واردات، افزایش خودکفایی صنعتی و ارتقای کیفیت و راندمان تولید
|
علمی و فناروی
|
تولید حسگرهای خودمولد لمسی، نوری و گازی
|
ساخت نانوژنراتورهای تریبوالکتریک برای خانههای هوشمند و ادوات پوشیدنی
|
علمی و فناروی
|
تولید داروهای زیستی نوترکیب ایرانی برای ترمیم و بازسازی پوست
|
درمان جامع مشکلات پوستی، دسترسی اقتصادی و ایمن به فناوریهای پیشرفته پزشکی
|
علمی و فناروی
|
تولید سه محصول صنعتی پیشرفته مبتنی بر فناوری اولتراسونیک
|
تقویت خودکفایی در فناوریهای پیشرفته، کاهش وابستگی به واردات و افزایش ظرفیت صادرات
|
علمی و فناروی
|
توسعه نانوکاتالیست پیشرفته برای تولید هیدروژن سبز
|
تولید پایدار هیدروژن سبز با همکاری دانشگاههای داخلی و خارجی
|
علمی و فناروی
|
نخستین جراحی بازسازی جمجمه با چاپ سهبعدی در چابهار
|
ارتقای خدمات تخصصی پزشکی و جلوگیری از اعزام بیماران به دیگر استانها
|
علمی و فناروی
|
تولید نانوحاملهای پلیمری پیشرفته با ظرفیت بالای دارورسانی ضدباکتری
|
ساخت نانوذرات پوسته-هسته، خواص ضدباکتری و زیستسازگاری بالا برای درمان هدفمند عفونتها
|
علمی و فناروی
|
کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق تصفیهخانهها با فناوری نانوحباب ایرانی
|
افزایش بهرهوری انرژی، پایداری شبکه برق و کاهش خاموشیها
|
علمی و فناروی
|
ساخت بازوی فایبرکربنی ۱.۵ متری رباتهای صنعتی برای خودروسازی
|
افزایش دقت، کاهش استهلاک و صرفهجویی ارزی قابل توجه
|
علمی و فناروی
|
کاهش ۴۰ هزار تنی مشعلسوزی و افزایش ۲۰ میلیون دلاری صادرات LPG در پارس جنوبی
|
کاهش مشعلسوزی و افزایش صادرات LPG با ارزآوری ۲۰ میلیون دلار
|
اجتماعی
|
قهرمانی کشتی آزاد ایران در جهان پس از ۱۲ سال
|بازگشت ایران به جایگاه نخست جهانی و تقویت سرمایه اجتماعی ورزش ملی
|
اجتماعی
|
طلای تاریخی زهرا کیانی در ووشو قهرمانی جهان
|
کسب مدال طلا و ثبت نقطه عطفی در تاریخ ووشو ایران
|
اجتماعی
|
نخستین مدال طلای ووشو ایران در جهان برزیل
|
کسب مدال طلای وزن ۹۰ کیلوگرم توسط مهدی مرادی
|
اجتماعی
|
افتتاح نخستین خانه برکت احسان اقلیتهای دینی کشور
|
گسترش عدالت اجتماعی و توجه به نیازهای اقلیتهای دینی در چارچوب محرومیتزدایی
|
اجتماعی
|
راهاندازی قطار ریلباس رایگان ویژه زائران اربعین
|
خدمات رایگان ۲۴ ساعته، تسهیل تردد و کاهش دغدغههای سفر زائران
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
نظر شما