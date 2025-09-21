حجت الاسلام رضا نوری صبح یکشنبه درجمع روایت نویسان خانه روایت حوزه هنری خراسان شمالی که در دفتر نماینده ولی فقیه برگزار شد، گفت: روایت‌هایی که با احساس و ماندگار نوشته شوند می‌توانند در جامعه تغییر ایجاد کنند.

امام جمعه بجنورد با اشاره به نقش روایت‌گری در ماندگاری وقایع تاریخی افزود: امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) بسیار زیبا توانستند عاشورا را روایت کنند و همین امر موجب ماندگاری حادثه عظیم کربلا شد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی تاکید کرد: قدرت تخیل و احساسات زنانه نیز در ماندگاری برخی روایت‌ها تأثیرگذار است؛ همان‌گونه که نویسندگان دفاع مقدس با روایتگری صحیح توانستند حوادث و فداکاری‌های شهدا را به نسل‌های بعد منتقل کنند.

وی ادامه داد: برخی روایت‌ها نیاز به کنکاش و واکاوی دارد، مانند روایت دخترکی که گوشواره‌اش را بخشید یا مردی که خودرو و سوئیچ خود را در پویش «ایران همدل» هدیه داد، این جزئیات باید روایتگری شود تا ماندگار بماند.

در ادامه این مراسم، سارا رحیمی، مسئول خانه روایت حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی گفت: خانه روایت از سال گذشته در حوزه هنری راه‌اندازی شده و رویدادهایی همچون «جمعه نصر» و پویش «ایران همدل» روایت‌های ماندگاری را از حماسه‌های زنان و کودکان قهرمان شیروان در حمایت از مردم مظلوم غزه به ثبت رسانده است.

وی افزود: همچنین پویش «جای خالی شهید رئیسی» در اردیبهشت‌ماه با هدف ثبت سبک مدیریتی این شهید بزرگوار برگزار شد که در مجموع سه روایت توسط هیئت داوران برگزیده و یک روایت نیز به عنوان منتخب کشور معرفی شد.

گفتنی است، در پایان این مراسم از روایت‌گران فعال و برگزیدگان خانه روایت حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی تقدیر شد