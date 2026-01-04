آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار عصر امروز (یکشنبه) در مراسم افتتاحیه آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا که در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد، اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته همکاران ما در مرکز آمار روی مدل‌های عملیاتی طرح عمومی نفوس و مسکن کار کردند.

وی عنوان کرد: در تصمیمی که در ستاد سرشماری گرفته شده است عملیات سرشماری ثبتی مبنا به صورت آزمایشی از امروز در سراسر کشور انجام خواهد شد و اطلاع رسانی نحوه سرشماری توسط همکاران صورت خواهد گرفت. احتمالاً ما در سال آینده نیز به فراخور مدل طراحی شده، عملیات آزمایشی را خواهیم داشت.

رئیس مرکز آمار بیان کرد: عملیات با توجه به وضعیت آب و هوایی در بازه مشخص شده انجام خواهد شد. تجمیع آمار استخراج شده برای مرکز اهمیت دارد و آمار به صورت گمنام در اختیار ما قرار خواهد گرفت و قرار نیست از این آمار برای مالیات و … استفاده شود.

گودرزی افزود: مرکز آمار در واقع طراحی اولیه برای تصمیم‌گیری را آماده می‌کند تا تصمیم گیران بر اساس آن اقدامات لازم را انجام دهند تا محصول آن بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم باشد.

وی اضافه کرد: ۱۸ دستگاه مستقیم و غیرمستقیم با مرکز آمار در این زمینه همکاری دارند. وزارت کشور، شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، رسانه ملی در این زمینه همکاری دارند و ما خواهش می‌کنیم مردم اطلاعات در رابطه با سرشماری را کامل‌تر در اختیار ما قرار دهند تا تصمیم گیری‌ها به بهترین شکل انجام گیرد.

رئیس مرکز آمار گفت: در اجرای آزمایشی این طرح، خود مردم در کنار آمارگیران و همکاران مرکز آمار به ما بسیار کمک می‌کنند. اجرای سرشماری در این ایام به دلیل سرما کار سختی است و از همکاران خود تشکر می‌کنیم و امیدوار هستیم نتیجه آن به نفع مردم و کشور باشد.