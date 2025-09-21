به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته دفاع مقدس، نشست بررسی کتاب «با سرودخوان جنگ در خطّه‌ی نام و ننگ» با حضور دکتر صابر امامی، پژوهشگر، مدرس و شاگرد نادر ابراهیمی برگزار می‌شود.

این برنامه که به معرفی تازه‌های نشر در حوزه دفاع مقدس اختصاص دارد، روز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در فروشگاه کتاب فخر رازی، واقع در خیابان انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

«با سرودخوان جنگ در خطه‌ی نام و ننگ» گزارشی مکتوب از سفر نادر ابراهیمی به جبهه‌های دفاع مقدس است. او به همراه گروهی از هنرمندان و فعالان صداوسیما گردشی در مناطق جنگی انجام می دهد. او از اندک نویسندگانی بود که فرصت مشاهده جنگ را از دست نداد و تلاش نمود قطره ای از این دریای حماسه را با قلم خودثبت کرده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

این به اعتقاد خالص و صادقانه ی من عظیم ترین مؤمنانه ترین دلاورانه ترین ایرانی ترین و نیز سالم ترین جنگی ست که ملت ما از آغاز تاریخ خود تاکنون داشته است؛ از آغاز تاریخ یعنی از زمانی که ملتی یا سرزمینی به نام ایران یا نامی نزدیک به آن و یا حتی اقوامی به نام پارس و ماد در این سرزمین زیسته‌اند و تا آنجا که می‌توان خاطره‌ی محوی از آن را در اسناد و مدارک تاریخی یافت از زمان دولت ایلام و هجوم آریاهای سرمازده به این خاک...

در این نشست، علاقه‌مندان با محتوای کتاب، رویکرد پژوهشی نویسنده و تأثیر آثار نادر ابراهیمی در ادبیات دفاع مقدس آشنا خواهند شد و فرصتی برای پرسش و پاسخ با مهمانان برنامه نیز فراهم است. این رویداد به عنوان فرصتی برای توجه به ادبیات پایداری و بازخوانی خاطرات جنگ تحمیلی، فرصتی ارزشمند برای علاقه‌مندان به کتاب و فرهنگ دفاع مقدس محسوب می‌شود.