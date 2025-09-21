به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور در نشست گرامیداشت هفته گردشگری که امروز در سالن اجتماعات ساختمان حج و زیارت برگزار شد با بیان اینکه در گردشگری و تحول پایدار باید مسئولانه سفر کرد، گفت: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در دستور کار قرار دادیم سوق دادن تمامی تأسیسات گردشگری به سمت گردشگری سبز برای حفظ محیط زیست است.

وی همچنین درباره محدودیت برای ورود گردشگران خارجی به ایران پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: ممنوعیت ایجاد نکرده‌ایم. بحث بر سر این است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶ میلیون گردشگر داشتیم در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۴۸.۵ درصد افزایش داشتیم. ما ۱۴۰۰ هتل داریم. اکسپو در تهران برگزار شد؛ هتل‌ها جا نداشتند. اکنون گردشگران اروپایی ما کم شده است. در سال ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر از آذربایجان داشته‌ایم. هدف گذاری برنامه رودشوی عراق که در روزهای آینده برگزار می‌شود این است که میزان گردشگران از این کشور به ۵ میلیون نفر برسد.

بندپی با بیان اینکه ۲۲۰ هتل چهار و ۵ ستاره داریم ولی در این حوزه تعداد هتل‌ها کم است افزود: در تیرماه آمار گردشگران کم شده بود و در شهریور ماه آمار را هنوز نگرفته ایم ولی اکنون در حال برگشت به حالت قبل هستیم.

بندپی به طرح پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: این طرح به دلیل اینکه عنوان خوبی نداشت و می‌گفتند نباید به خاطر ناترازی تعطیل باشیم رد شد. ولی شاید پیشنهادی برای تعطیلات زمستانه داشته باشیم.

وی در پاسخ به این که سیاست معاونت گردشگری پس از فعال شدن مکانیزم ماشه چیست گفت: گردشگری سلامت اکنون فعال شده است. هر کشوری که متقاضی لغو روادید باشد ما همکاری می‌کنیم. نقش ما دیپلماسی فرهنگی و فعالانه است. چون گردشگری مهم‌ترین ابزار در ایران هراسی است. شما هم به ما کمک کنید که هم گردشگری داشته باشیم هم اقتصاد و هم با این هراسی مبارزه کنیم.

مصطفی فاطمی مدیرکل گردشگری داخلی نیز در این نشست گفت: حدود ۴۰۰ برنامه در هفته گردشگری برگزار خواهد شد. روز اول هفته با موضوع گردشگری و تحول پایدار، برنامه‌ای را با حضور مسئولان کشوری برگزار خواهیم کرد. در سفارتخانه‌های ایران نیز برنامه‌هایی با موضوع گردشگری ایران برگزار خواهد شد

فاطمی در ادامه بیان کرد: طرحی برای سفرهای ارزان آماده کردیم که بخشی از آن اعتبارات دولتی را برای کمک به اقشار مختلف جامعه نیاز داشت. طرح اول مصوب نشد طرح جدیدی را برای لایحه بودجه امسال تهیه کردیم و امیدوارم مصوب شود.