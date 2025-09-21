جاده چالوس مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: با توجه به افزایش محسوس حجم ترافیک بازگشت مسافران از شمال به سمت جنوب جاده چالوس، از ساعت ۱۸:۳۰ تردد کلیه وسایل نقلیه از آزادراه تهران-شمال و کرج چالوس به سمت مرزن‌آباد به منظور مدیریت و کنترل بار ترافیکی ممنوع خواهد بود.

وی همچنین افزود: برای تسریع در تخلیه بار ترافیکی و روان‌سازی عبور و مرور، از ساعت ۲۰:۰۰ محدوده پل زنگوله به سمت تهران به صورت یکطرفه خواهد شد. لذا از رانندگان تقاضا می‌شود ضمن توجه به محدودیت‌های ترافیکی، با رعایت قوانین و همکاری با پلیس راه، از مسیرهای جایگزین مانند هراز، فیروزکوه و قزوین -رشت استفاده نمایند تا از بروز هرگونه حادثه و ترافیک جلوگیری شود.

جانشین پلیس راه در پایان یادآور شد: این محدودیت‌ها صرفاً با هدف تأمین ایمنی و رفاه رانندگان و مسافران اعمال می‌شود و با پایان موج ترافیکی و کاهش ازدحام، مسیرها به روال عادی بازخواهد گشت.

پلیس راه از همه هموطنان خواستار همکاری و صبر در این شرایط حساس است.