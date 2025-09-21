تساوی استقلال برابر پیکان در نیمه اول؛ اتفاق خوشایند برای نیمه دوم

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پیکان در هفته چهارم بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۸ امروز به قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد که نیمه اول با تساوی یک به یک به پایان رسید. کسری طاهری (۲۲) برای پیکان و یاسر آسانی (۶+۴۵) برای استقلال گل زدند.

تغییرات در ترکیب استقلال

ساپینتو که به خاطر شکست ۷ گله برابر الوصل تحت فشار انتقادات قرار داشت برای این بازی تغییراتی را در ترکیب ابتدایی تیمش به وجود آورد که مهمترین آن نیمکت‌نشین کردن آدان و میدان دادن به فرعباسی بود. ترکیب استقلال برای این دیدار عبارت بود از:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، نازون، کوشکی، اندونگ، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی، یاسر آسانی و مهران احمدی

پیکان تیم برتر دقایق ابتدایی

سفیدپوشان پیکان شروع بهتری نسبت به استقلال داشتند و در ۲۰ دقیقه ابتدایی چندین بار دروازه فرعباسی را تهدید کردند و یک بار هم توپ را به تیر دروازه زدند تا هواداران و کادر فنی تیم آبی نگران ادامه بازی باشند.

پیکان به حقش رسید

شاگردان سعید دقیقی که از ابتدای بازی توپ و میدان را در اختیار داشتند و خط دفاع استقلال را تحت فشار زیاد قرار دادند در دقیقه ۲۲ در یکی از حملات خود توسط کسری طاهری به گل برتری رسیدند. این گل در شرایطی رقم خورد که پیکانی‌ها توپ را در اطراف محوطه جریمه استقلال چند بار به گردش در آوردند و در نهایت پس رو به عقب به طاهری با ضربه زمینی او به گل پیکان تبدیل شد.

اخراج ناامیدکننده در بدترین زمان

در حالی که پیکانی‌ها سرمست از گل اول بودند و سعی می‌کردند بعد از این گل بازی را آرام کنند، در دقیقه ۲۶ خطای شدید میلاد باقری روی منیر الحدادی در بازبینی صحنه با کارت قرمز مستقیم بیژن حیدری همراه شد تا شاگردان دقیقی در بدترین زمان ممکن ۱۰ نفره شوند و ادامه بازی تحت فشار حملات استقلال قرار بگیرند.

افزایش فشار حملات استقلال و مقاومت پیکان

شاگردان ساپینتو که سرمربی خود را همچنان به دلیل محرومیت روی نیمکت ندارند، بعد از اینکه حریف یک بازیکنش را از دست داد فشار حملات خود را چند برابر کردند و در زمین پیکان خیمه زدند اما دفاع متمرکز پیکان و مقاومتی که خط دفاع بدون اشتباه این تیم داشت اجازه نداد دروازه باز شود. احمد گوهری در وقت اضافه نیمه اول دو بار ضربات محکم کوشکی و احمدی را دفع کرد.

آسانی شرایط سخت را آسان کرد

در حالی که بازی به وقت های اضافه نیمه اول وارد شده بود، فشار حملات استقلال از چپ و راست روی دروازه پیکان ادامه داشت تا این که بالاخره یاسر آسانی در ششمین دقیقه وقت اضافه با نفوذ از جناح چپ درون محوطه جریمه و ضربه فنی در زاویه مخالف مقاومت پیکان و گوهری را شکست تا نیمه اول با تساوی یک به یک خاتمه پیدا کند.