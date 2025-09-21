  1. سیاست
پیام قدردانی رهبر انقلاب به قهرمانان کشتی فرنگی ایران:

عزم راسخ و کار دشوار شما، ملت را شادمان و کشور را آبرومند کرد

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در جهان، از «ورزشکار، مربّی و مدیر» برای شادمان کردن ملت و آبرومند کردن کشور تشکر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملّی کشتی فرنگی در جهان، از «ورزشکار، مربّی و مدیر» برای شادمان کردن ملّت و آبرومند کردن کشور تشکّر کردند.

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم
- به جوانان قهرمان کشتی فرنگی تبریک می‌گویم.

عزم راسخ و کار دشوار شما و برادرانتان در کشتی آزاد، ملّت را شادمان و کشور را آبرومند کرد.

از خداوند سربلندی و پیروزی شما را مسئلت می‌کنم و به ورزشکار و مربّی و مدیر، آفرین میگویم.
سیّدعلی خامنه‌ای
۳۰ شهریور ۱۴۰۴»

تیم ملّی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از ۱۱ سال و برای دومین بار توانست مقتدرانه بر سکّوی قهرمانی جهان در مسابقات زاگرب ۲۰۲۵ بایستد. این نخستین‌بار در تاریخ ورزش کشورمان است که تیم ملّی کشتی آزاد و فرنگی همزمان در یک دوره از مسابقات موفّق به کسب عنوان قهرمانی جهان می‌شوند.

