به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تلگراف به نقل از یک وزیر صهیونیست گزارش داد، فرانسه تاوان سنگینی به دلیل اقدامات امانوئل ماکرون در راستای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی می‌پردازد.

امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه روز یکشنبه در مصاحبه با سی‌بی‌اس اعلام کرد: من فردا به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام خواهم کرد؛ زیرا ما خواهان صلح و امنیت برای همه در منطقه هستیم.

رئیس‌جمهور فرانسه در این خصوص ادامه داد: ما تا زمانی که اسیران اسرائیلی آزاد نشوند، سفارت فلسطین را افتتاح نخواهیم کرد و این یک شرط اساسی برای ما است.

خبرگزاری فرانسه پیشتر به نقل از کاخ الیزه گزارش داده بود که ۱۰ کشور از جمله فرانسه قرار است در جریان کنفرانس نیویورک در روز دوشنبه، دولت فلسطین را به‌رسمیت بشناسد.