قم میزبان پنج رویداد ملی ورزشی در مهرماه

هادی علیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: قم در مهرماه سال جاری میزبان پنج رقابت ملی در رشته‌های مختلف خواهد بود که حضور ورزشکاران مستعد کشور در این مسابقات، فرصت ارزشمندی برای ارتقای سطح ورزش استان به شمار می‌رود.

وی در تشریح جزئیات تقویم ورزشی مهرماه قم گفت: نخستین رویداد، لیگ جوانان بسکتبال کشور است که از دوم مهر آغاز می‌شود و تیم خانه بسکتبال قم در دیدارهای خانگی خود میزبان تیم‌هایی از تهران و شیروان خواهد بود.

علیایی ادامه داد: دومین رویداد، آغاز لیگ دسته یک والیبال مردان کشور از هجدهم مهرماه است و در این دوره، دو نماینده قم با نام‌های افق قم و آینده‌سازان کریمه حضور خواهند داشت و به رقابت با تیم‌های دیگر خواهند پرداخت.

مدیر روابط‌عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم با اشاره به برگزاری رقابت‌های رزمی افزود: در دهه سوم مهرماه، قم میزبان رقابت‌های ووشو استعدادهای برتر کشور در بخش دختران خواهد بود و پس از آن، بخش پسران این مسابقات نیز در همان بازه زمانی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در پایان مهرماه نیز مسابقات سه‌گانه استعدادهای برتر کشور در بخش پسران در قم برگزار خواهد شد و این رقابت‌ها زمینه شناسایی و پرورش ورزشکاران نخبه رشته سه‌گانه را فراهم می‌کند.

علیایی با تأکید بر اهمیت میزبانی این رویدادها تصریح کرد: تنوع رشته‌ها و حضور ورزشکاران ملی در قم، علاوه بر افزایش نشاط اجتماعی، انگیزه و امید بیشتری در میان ورزشکاران جوان استان ایجاد خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم تمام ظرفیت‌های خود را برای برگزاری مطلوب این رقابت‌ها به کار گرفته و امیدواریم بتوانیم میزبانی شایسته برای ورزشکاران و تیم‌های سراسر کشور باشیم.