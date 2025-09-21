قم میزبان مسابقات قهرمانی کاراته سبک شیتوریو شوبوکان شد

علیرضا برخوردار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی کاراته کشور در سبک شیتوریو شوبوکان، همزمان با هفته دفاع مقدس، در خانه کاراته قم برگزار می‌شود.

رئیس هیئت کاراته استان قم افزود: این دوره از مسابقات همزمان با هفته دفاع مقدس و به یاد و گرامیداشت شهدای اقتدار برگزار خواهد شد تا یاد و نام ایثارگران کشورمان با شور و حرارت بیشتری پاس داشته شود.

وی با اشاره به اهمیت این رویداد ورزشی افزود که در این دوره از مسابقات، برترین‌های کاراته ایران در سبک شیتوریو شوبوکان گرد هم می‌آیند تا در رقابتی سخت و نفس‌گیر، در دو بخش کاتا و کومیته انفرادی به مصاف یکدیگر بروند و این مسابقات در تمامی رده‌های سنی برگزار می‌شود و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای کاراته کشور محسوب می‌گردد.

برخوردار با اشاره به زمان و مکان برگزاری این رقابت‌ها تصریح کرد که این مسابقات در تاریخ ۲۸ شهریورماه در خانه کاراته استان قم برگزار خواهد شد و چشم علاقمندان و ورزشکاران کشور به این رویداد دوخته شده است.

رئیس هیئت کاراته استان قم در پایان ضمن ابراز افتخار از میزبانی این رویداد ملی گفت: استان قم این بار میزبان نبرد تکنیک، قدرت و اراده کاراته‌کاهای سراسر کشور است و این امر مسئولیتی بزرگ و افتخاری ارزشمند برای جامعه ورزش استان به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: هیئت کاراته قم تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا این مسابقات در بهترین شرایط و با کیفیت بالا برگزار شود.