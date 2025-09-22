  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۳

تحلیلگر سعودی: چتر حمایت هسته‌ای پاکستان شامل عربستان نیز می‌شود

یک تحلیلگر سعودی نزدیک به دربار پادشاهی این کشور اعلام کرد که در پی امضای توافقنامه دفاعی میان ۲ کشور، چتر حمایت هسته‌ای پاکستان شامل ریاض نیز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، علی الشهابی تحلیلگر سعودی نزدیک به دربار پادشاهی این کشور روز یکشنبه اعلام کرد که در پی امضای توافقنامه دفاعی میان ۲ کشور، چتر حمایت هسته‌ای پاکستان شامل ریاض نیز می‌شود.

وی اضافه کرد، توافق دفاعی مذکور طی سال‌های گذشته در حال تدوین بود و هند، رقیب پاکستان، باید متوجه نیازهای امنیتی عربستان باشد.

علی الشهابی همچنین گفت که توافق دفاعی امضا شده با پاکستان به معنی امکان استفاده از سلاح‌های هسته‌ای این کشور توسط ریاض است.

شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان چندی قبل تاکید کرد توافقنامه دفاعی امضا شده میان این کشور و عربستان علیه هیچ کشور دیگری استفاده نخواهد شد.

وی اضافه کرد: این توافقنامه در راستای تقویت صلح و امنیت منطقه و جهان امضا شده است. همکاری‌های دفاعی میان ۲ کشور از دهه ۶۰ قرن گذشته ادامه داشته و این توافقنامه در راستای همین همکاری‌ها امضا شده است.

به تازگی نیز خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد که بر اساس توافقنامه دفاعی امضا شده با ریاض، برنامه هسته‌ای پاکستان در صورت لزوم در اختیار عربستان قرار خواهد گرفت.

