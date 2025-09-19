انصاری: حفاظت از دماوند، یک مسئولیت تاریخی، اخلاقی و ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، متن بیانیه شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت روز ملی دماوند به شرح زیر است:
قله سترگ و سپیدفام دماوند، با قامتی افراشته در دل البرز، نمادی از شکوه، پایداری و روح بلند ملت ایران است. این کوه سرفراز، که در حافظه تاریخی، فرهنگی و اسطورهای این سرزمین نقشی ماندگار دارد، همواره الهامبخش ادیبان، هنرمندان و دوستداران طبیعت بوده است، این نماد استوار و باشکوه سرزمینمان، تجلیگاه تاریخ، اسطوره، فرهنگ و طبیعت ایران است. دماوند با قامت سربلند خود، نهتنها در دل جغرافیای ایران، بلکه در جان ایرانیان نیز ریشه دارد.
قلهی افسانهای دماوند، این تاج سپید البرز، فراتر از یک پدیده طبیعی، نماد هویت فرهنگی، تاریخی و ملی ایرانیان است. قامت استوار آن در بلندای آسمان، همواره نشانهای از ایستادگی، آرامش و شکوه طبیعت ایران بوده است.
امروز، در کنار بزرگداشت این گوهر بیبدیل طبیعت ایران، مسئولیتی سنگین نیز بر دوش ماست: حفاظت از محیط زیست دماوند.
متأسفانه، امروزه این کهنکوه با تهدیداتی جدی مواجه است؛ از جمله تخریب زیست بومهای پیرامونی، آلودگی ناشی از گردشگری غیرمسئولانه، بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی و بی توجهی به ظرفیتهای طبیعی منطقه این آسیبها، زنگ هشداری است برای ما و همهی دلسوزان این سرزمین که اگر امروز به یاری آن نشتابیم، فردا، آیندگان ما را بهسبب سکوت و بیتفاوتیمان بازخواست خواهند کرد.
دماوند، فراتر از یک پدیده زمینشناختی، مظهر هویت ملی و طبیعی ایران است. قلهای که در آن اسطوره و طبیعت در هم تنیدهاند، و آرامشی عظیم را در دل صخرهها، یخچالها و دامنههای سرسبز خود جای داده است.
وظیفه ما، چه بهعنوان نهادهای مسئول، چه بهعنوان شهروندان دغدغهمند، روشن و حیاتی است:
حفاظت از دماوند، نه یک انتخاب، که یک مسئولیت تاریخی، اخلاقی و ملی است.
اکنون، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند عزم ملی، برنامهریزی علمی، مشارکت مردمی و رویکردهای پایدار برای صیانت از این میراث گرانسنگ هستیم. دماوند تنها متعلق به ما نیست؛ بلکه امانتی است در دستان ما برای نسلهای آینده. امانتی که حفظ آن، به معنای پاسداری از هویت، طبیعت و سرنوشت مشترک ماست.
سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن گرامیداشت روز ملی دماوند، بر این باور است که پاسداشت این میراث بیبدیل طبیعی، نه صرفاً در قالب تجلیل و بزرگداشت، بلکه با اقدامات عملی، حفاظت علمی و مشارکت مردمی محقق خواهد شد.
از اینرو، سازمان، با تأکید بر وظیفهی قانونی و ملی خود، برنامههای حفاظتی ویژهای را در دستور کار قرار داده و همزمان، از تمامی نهادهای دولتی، تشکلهای مردمنهاد، جوامع محلی، دانشگاهیان، فعالان محیط زیست و آحاد ملت شریف ایران دعوت مینماید تا در حرکتی جمعی و آگاهانه، در صیانت از دماوند، این نگین طبیعت ایران، سهیم و همراه باشند.
همچنین از مردم عزیز و گردشگران گرامی خواستاریم که در بازدید از این منطقهی ارزشمند، اصول گردشگری پایدار و رفتارهای مسئولانهی محیط زیستی را سرلوحهی عمل خود قرار دهند؛ چرا که حفاظت از دماوند، تنها وظیفهی دولت یا سازمان خاصی نیست، بلکه مسئولیتی است اجتماعی، ملی و جهانی.
امید است با تکیه بر دانش، مشارکت همگانی و عزم راسخ، بتوانیم دماوند را همچنان پاک، استوار و برافراشته نگاه داریم، تا آیندگان نیز چون ما، در سایه شکوه آن، به عظمت این سرزمین ببالند.
