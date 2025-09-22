به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ملت ایران در جنگ ۸ ساله دفاع مقدس و ۱۲ روزه ثابت کردند که در هر مقطع و در مقابل هر تهدیدی از استقلال، تمامیت ارضی و ارزشهای انقلاب دفاع خواهند کرد.
متن پیام حسین ذوالفقاری به این شرح است:
هفته دفاع مقدس، یادآور حماسهای بینظیر و جلوهای از ایثار و استقامت ملتی است که در طوفان سهمگین دشمنیها، سرفراز و پیروز بیرون آمد. این واقعه عظیم، گنجینهای از درسهای جاودان برای نسلهای حال و آینده است و هیچگاه از صفحه تاریخ پرافتخار این ملت محو نخواهد شد.
مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی» همواره بر این نکته تأکید دارند که امروز آرامش، امنیت و پیشرفتهای خیرهکننده جمهوری اسلامی ایران در عرصههای داخلی، منطقهای و بینالمللی، مرهون رهبری حکیمانه امام راحل (ره) و ادامه این مسیر به برکت هدایتهای ایشان و نیز محصول از خودگذشتگیهای ملت شهیدپرور و فداکاریهای شهدا، ایثارگران و رزمندگانی است که در هشت سال دفاع مقدس، جان عزیز خود را بر سر اعتلای اسلام و انقلاب تقدیم کردند
و امسال، با اقتدا به همان روحیه مقاومت و ایثار، شاهد تکرار حماسهای دیگر در جنگ ۱۲ روزه خردادماه بودیم؛ فرزندان شجاع این ملت، با اقتدار و در سایه رهبری حکیمانه، بار دیگر دندانطمع دشمنان را شکستند و حماسهای دیگر به دفاع مقدس هشت ساله افزودند و ثابت کردند که ملت ایران در هر مقطع و در مقابل هر تهدیدی، یکپارچه و متحد، از استقلال، تمامیت ارضی و ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع خواهد کرد.
اینجانب ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک این ایام پرغرور به ملت شریف ایران؛ یاد و خاطره همه رزمندگان، جانبازان، آزادگان و بهویژه شهدای والامقام را که در مقابل دشمن متجاوز و متحد استکبار جهانی، مردانه و قهرمانانه ایستادگی کردند، گرامی میدارم و توفیق همگان را در مسیر تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و در سایه هدایتهای مدبرانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
