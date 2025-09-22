بیشترین بارش ها در آستارا و لنگرود؛ تمامی معابر شهری و روستایی باز است

محمد علی ویشکایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت گیلان و میزان پراکندگی بارش‌های این استان اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی بندر آستارا با ۲۲۰ میلی متر و لنگرود با ۲۱۰ میلی متر بارش بیشترین میزان بارندگی گیلان در روزهای اخیر را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: در شهر املش نیز ۱۵۰ میلی متر، رودسر ۱۴۳ میلی متر و بقیه شهرهای استان هم کمتر از ۱۰۰ میلی متر بارندگی داشتند و برای شهر رشت نیز ۵۵ میلی متر بارندگی گزارش شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان تاکید کرد: برای آستارا از ساعت ۱۸ غروب روز گذشته تا صبح امروز ۹ میلی متر بارندگی گزارش شده و انتظار می‌رود تا غروب امروز بارش در سطح استان گیلان به حداقل برسد.

ویشکایی با بیان اینکه کلیه معابر روستایی و شهری باز و عبور و مرور در آنها جریان دارد یادآور شد: بر اساس نظر مدیریت بحران استان شب گذشته یکی از معابر روستایی در مسیر روستای سجیدان سیاهکلرود به جواهر دشت رودسر به دلیل رعایت ایمنی و احتمال رانش دیواره جاده مسدود شده بود که هم اکنون باز است و تردد در آن جریان دارد.