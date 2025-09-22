عزم ملی برای ریشه کردن سوخت امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی و تعامل با مدیران شرکت نفت و فلات قاره گفت: پیچیدگی و ابعاد گسترده پدیده قاچاق سوخت نیاز به عزم ملی دارد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: برای مبارزه با این پدیده، بسیج همه ظرفیت‌ها ضروری است.

وی گفت: در استان بوشهر با همکاری وتعامل خوب همه سازمان‌ها و ارگان‌های متولی مبارزه جدی با سوخت ادامه دارد.

خسروی گفت: مبارزه با سوخت قاچاق باهدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی با همراهی و همکاری تمام بخش‌های مسئول درکشور باید به صورت جدی صورت گیرد.

وی ضمن تقدیر از مرزنشینان صمیمی و مسئولین استان گفت: مردم ولایت‌مدار استان با درایت و هوشمندی درجهت کمک به اقتصاد ملی و مبارزه با قاچاق، همواره با مرزبانان همکاری و همراهی می‌کنند.