عزم ملی برای ریشه کردن سوخت امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی و تعامل با مدیران شرکت نفت و فلات قاره گفت: پیچیدگی و ابعاد گسترده پدیده قاچاق سوخت نیاز به عزم ملی دارد.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: برای مبارزه با این پدیده، بسیج همه ظرفیتها ضروری است.
وی گفت: در استان بوشهر با همکاری وتعامل خوب همه سازمانها و ارگانهای متولی مبارزه جدی با سوخت ادامه دارد.
خسروی گفت: مبارزه با سوخت قاچاق باهدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی با همراهی و همکاری تمام بخشهای مسئول درکشور باید به صورت جدی صورت گیرد.
وی ضمن تقدیر از مرزنشینان صمیمی و مسئولین استان گفت: مردم ولایتمدار استان با درایت و هوشمندی درجهت کمک به اقتصاد ملی و مبارزه با قاچاق، همواره با مرزبانان همکاری و همراهی میکنند.
