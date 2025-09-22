به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان غذا و کشاورزی، رویداد ملی «تا ثُریا» که با محوریت فناوریهای نوین کشاورزی و گلخانهای و با هدف توسعه در استان چهارمحال و بختیاری برگزار میشود و طی آن ۱۰ طرح فناورانه منتخب در حوزه کشاورزی و گلخانهای برای ارائه به سرمایهگذاران معرفی شوند.
این رویداد که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ مهلت ارسال طرحهای آن آغاز شده بود، موفق به دریافت ۷۸ ایده و محصول فناورانه از سراسر کشور شده است. کلیه طرحهای ارسالی در دو مرحله داوری تخصصی مورد بررسی و امتیازدهی قرار گرفتند. در نهایت، اطلاعات ۲۲ طرح برتر در یک دفترچه جامع گردآوری و در اختیار سرمایهگذاران، صندوقهای پژوهش و فناوری، شرکتهای بزرگ کشاورزی و فعالان زنجیره تأمین قرار گرفت تا فرصتهای سرمایهگذاری شناسایی شوند.
از میان این ۲۲ طرح، ۱۰ محصول و خدمت فناورانه که به مرحله تجاریسازی یا تولید نمونه اولیه رسیدهاند، برای ارائه حضوری در روز رویداد انتخاب شدهاند. این طرحها در حوزههایی چون کشاورزی هوشمند، گلخانههای نسل جدید، فناوریهای پس از برداشت، زیستفناوری گیاهی، مدیریت منابع آب و خاک، مکانیزاسیون پیشرفته و تغذیه دقیق گیاه فعالیت میکنند.
مراسم افتتاحیه رویداد «تا ثریا» با سخنرانی دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان غذا و کشاورزی و با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، مدیران صندوقهای جسور، پارکهای علم و فناوری و سرمایهگذاران بخش خصوصی، روز سهشنبه یکم مهرماه ۱۴۰۴ در شهرکرد برگزار خواهد شد. منتخبین علاوه بر انعقاد تفاهمنامههای سرمایهگذاری، از تسهیلات شبکه توزیع، بازارسازی و خدمات توسعه صادرات بهرهمند خواهند شد.
