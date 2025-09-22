اوحدی: دفاع مقدس پیام ایثار و آزادگی را به جهان مخابره کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس پیامی را صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است: دفاع مقدس حماسه‌ای عزت‌آفرین برای ملت شریف ایران است؛ دورانی که پیام ایثار و آزادگی را به جهان مخابره کرد.

در هشت سال دفاع مقدس که بسیاری از کشورهای دنیا تمام قد در کنار رژیم بعث عراق ایستاده و با حمایت‌های روزافزون، مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته بودند، هرگز گمان نمی‌کردند که اقتدار، خودباوری، مقاومت و وحدت ایرانیان، معادلات آنان را بهم ریزد؛ روزگاری که مشابه آن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر تکرار شد و باز هم نشان داد که با اتحاد و هم‌صدایی، هیچ ابرقدرتی توان نفوذ در دل مردم ایران را ندارد.

در آستانه چهل و پنجمین سالروز آغاز جنگ تحمیلی، هفته دفاع مقدس را خدمت هموطنان غیور به ویژه خانواده معظم شهدا و جامعه معزز ایثارگری تبریک می گویم. به یقین به برکت و حرمت خون مطهر شهیدان، ازخودگذشتگی ایثارگران و هوشیاری مردم آگاه، ایران با قدرت هم‌چون گذشته مسیر پیشرفت را می‌پیماید.