به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان، در تشریح پیگیریهای صورت گرفته به منظور رفع مشکل توقف قطارهای مسافری در ایستگاه شهید امیرعبداللهیان دامغان گفت: به دنبال طرح مطالبه رسانهها و خصوصاً مردم دامغان در خصوص کاهش توقف قطارهای مسافری مسیر تهران- مشهد در ایستگاه شهید امیرعبداللهیان دامغان و با توجه به اهمیت تأمین تردد ایمن برای شهروندان، این موضوع از مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مورد پیگیری قرار گرفت.
وی با یادآوری کاهش توقف قطارهای مسافری در ایستگاه دامغان در نیمه دوم مردادماه سالجاری افزود: پس از پیگیریهای صورت گرفته در این خصوص طی هفتههای اخیر، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران طی نامهای با افزایش توقف قطارهای مسافری در ایستگاه شهید امیرعبداللهیان دامغان از ۳۲ رام قطار به ۴۰ رام قطار در شبانهروز در پاییز امسال موافقت کرد.
استاندار سمنان با تاکید بر اینکه اجرای دقیق برنامه زمانی توقف قطارهای مسافری در ایستگاه شهید امیرعبداللهیان دامغان و دیگر شهرهای استان را بهطور مستمر رصد خواهیم کرد، گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی دانشگاهها، پیگیریهای دیگری نیز برای تسهیل بهرهمندی دانشجویان و عموم مردم از حملونقل ریلی کشور صورت گرفته که در صورت نهایی شدن به استحضار مردم شریف استان سمنان خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، این خبرگزاری پیش از این در گفتوگو با علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس با عنوان «قطارهای بیتوقف» دردسر بزرگ مسافران دامغانی و پاسخ به مطالبه مردم دامغان؛ توقف ۴ قطار در این شهر از سر گرفته میشود، نسبت به خواسته مردم اقدام به مطالبهگری کرده بود.
