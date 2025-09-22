شوراهای امر به معروف در همه ادارات استان اصفهان فعال شود

سیدحسین ناظر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، ستادهای امر به معروف و نهی از منکر در سراسر کشور فعالیت دارند و در استان اصفهان نیز ریاست این ستاد بر عهده نماینده ولیفقیه و امام جمعه مرکز استان است.
وی افزود: ستاد استان اصفهان چهار معاونت شامل امور اجتماعی و دستگاههای حاکمیتی، فرهنگی و آموزشی، حقوقی و حراست و توسعه منابع و مدیریت مالی و انسانی دارد و همچنین دو مدیریت در حوزه روابط عمومی و امور زنان و خانواده در این ستاد فعالیت میکنند.
ناظر با بیان اینکه شوراهای امر به معروف و نهی از منکر باید در تمامی دستگاههای اجرایی تشکیل شوند، گفت: مدیر دستگاه ریاست شورا را برعهده دارد و یکی از معاونان جانشین شورا است. همچنین یک دبیر، نمایندگان حراست، روابط عمومی، بسیج، عفاف و حجاب، تشکلهای مردمی و صنفی و کارکنان مطالبهگر از دیگر اعضای این شورا هستند.
معاون امور اجتماعی ستاد امر به معروف استان اصفهان با اشاره به برنامههای سال جاری ادامه داد: برگزاری جلسات منظم ماهانه، تعیین پنج معروف و پنج منکر متناسب با وظایف هر دستگاه، معرفی آمران و ناهیان برتر در جشنواره ملی «مفلحون» و استقرار میزهای مطالبهگری در ادارات از جمله مهمترین برنامهها است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی استان در قالب هفت کارگروه تخصصی شامل علمی و فناوری، فرهنگی و رسانهای، اقتصادی، قضائی و تأمینی، بانکی و بیمهای، عمرانی و زیرساختی و اجتماعی ساماندهی شدهاند که نمایندگان تشکلهای مردمی و گروههای مطالبهگر نیز در این کارگروهها حضور دارند.
ناظر گفت: آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی در زمینه شیوههای صحیح امر به معروف و نهی از منکر از دیگر برنامههای مهم ستاد است که در سه مرحله پیشبینی شده و بهزودی اجرایی خواهد شد.
