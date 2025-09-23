انتخاب پرچمدار کاروان های بحرین و ریاض توسط هیئت رئیسه کمیته المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و ششمین نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک امروز (سه شنبه اول مهر) به ریاست محمود خسروی وفا در محل این کمیته برگزار شد. در پایان این نشست، مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک با حضور در جمع خبرنگاران در مورد مصوبات آن توضیح داد.

وی در ابتدای صحبت‌هایش گفت: با توجه به مصوبه نشست قبل در مورد برگزاری مجمع عمومی در ١٠ دی، امروز با پیشنهاد رئیس کمیته کارشناسان خبره، نماینده مربیان و نماینده باشگاه‌ها را مشخص کردیم.

وی همچنین قهرمانی‌های اخیر کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات قهرمانی جهان را تبریک گفت و تاکید داشت که این قهرمانی‌ها شور و نشاط اجتماعی ایجاد کرد.

علی نژاد با اشاره به اینکه در نشست امروز در مورد پرچمدار کاروان‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان و بازی‌های اسلامی در بحرین و ریاض هم صحبت شد، تاکید کرد: البته در مورد بازی‌های اسلامی هنوز مشخص نیست که در روز افتتاحیه چه رشته‌ها و ورزشکارانی حضور دارند، در مورد بازی‌های آسیایی جوانان هم هنوز تکلیف مشخص نیست، به همین دلیل انتخاب پرچمدار کاروان اعزامی به بحرین و ریاض به هیئت رئیسه کمیته تفویض اختیار شد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک همچنین در مورد ترکیب کاروان اعزامی به بازی های اسلامی خاطرنشان کرد: با یک مشکل مشکل مواجه هستیم، زمان اعلام اسامی ورزشکاران گذشته ولی برگزارکنندگان بازی ها هنوز اعلام نکرده اند که چه ورزشکاران و رشته هایی صاحب سهمیه شده اند، در واقع اخرین فرصت برای ثبت نام امروز بود و ما در کمیته در حالی اقدام لازم برای ثبت نام ها را انجام دادیم که هنوز نمی دانیم چه سهمیه هایی در اختیار داریم.

وی همچنین در مورد نماینده ورزشکاران برای حضور در مجمع کمیته ملی المپیک گفت: ٢٨ آذر انتخابات کمیسیون ورزشکاران برگزار می شود و ١٠ دی هم زمان مجمع کمیته است، دعوتنامه ها باید ٤٠ روز قبل از مجمع برای اعضا ارسال شود، بنابراین در واقع انتخاب نماینده کمیسیون ورزشکاران با ترکیب قبلی خواهد بود.

علی نژاد در پاسخ به پرسشی که در رابطه با تیم امید مطرح شد، گفت: تمام تصمیمات و تدارکات تیم امید مانند سایر رشته هایی که در بازی های آسیایی حضور دارند یا علاقمند به حضور هستند، با فدراسیون مربوطه است. ما در کمیته فقط نقش حمایتی داریم، در مورد تیم امید هم صفر تا ١٠٠ اختیار تیم با فدراسیون فوتبال است و بهترین کار همین است.

وی با یادآوری اینکه هفته گذشته ٣٠ درصد بودجه فدراسیون ها توسط کمیته ملی المپیک واریز شد، خاطرنشان کرد: مجموع بودجه تخصیصی به فدراسیون ها را به ٧٥ درصد رساندیم که رقم خوبی است، با این حال در مورد کاروان های اعزامی به ریاض و بحرین، اگر فدراسیونی مشکلی داشته باشد، بررسی می کنیم.