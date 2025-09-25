رکنی حسینی: اقتدار ایران مرهون خون شهدا و ایثار خانواده های آنها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی چهارشنبه شب در آئین تجلیل از بانوان ایثارگر محله و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مسجد دوازده امام (ع) و چهارده معصوم (ع) گناوه با اشاره به نقش بی‌بدیل شهدا در عزت و اقتدار نظام اسلامی، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کرد.

امام جمعه گناوه با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس، شهدا را سرمایه‌های جاویدان نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: امروز اقتدار، امنیت و صلابت ایران اسلامی مرهون و مدیون خون پاک شهیدان و صبر و ایثار خانواده‌های آنان است.

وی با اشاره به آیه ۱۱۱ سوره توبه با بیان اینکه شهدا مصداق این آیه شریفه اند که با جان و مال خود با خدا معامله کردند، افزود: شهیدان با جان و مال خود معامله‌ای ارزشمند با خداوند متعال انجام دادند و خدای سبحان وعده بهشت و فوز عظیم را به آنان عطا کرده است و شهدا به درجه فوز عظیم الهی نائل شدند.

وی با اشاره به اینکه مجلس شهدا مورد عنایت الهی است، افزود: در طول چهل و پنج سال که از عمر شجره طیبه انقلاب اسلامی می‌گذرد هر کجا که در این سال‌ها ما پیروز شدیم به برکت خون شهدا و صبر و تحمل و ایثارگری خانواده‌های معظم شهدا ایثارگران، جانبازان و آزادگان بوده است.

امام جمعه گناوه سه پیروزی بزرگ ملت ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی را یادآور شد و اظهار کرد: هشت سال دفاع مقدس، مبارزه با تروریسم تکفیری و جنگ ۱۲ روزه اخیر سه جنگ بود که در طول چهل و پنج سال از سوی دشمنان بر ما تحمیل شد و هر سه جنگ هدف مشترک داشتند و آن از بین بردن نظام اسلامی بود.

امام جمعه گناوه بیان کرد: صدام در ۳۱ شهریور ۵۹ به ایران اسلامی حمله و به خیال خام خود تصور می‌کرد می‌تواند کشور ما را تصرف کند اما رهبری امام راحل و ایثارگری، شجاعت، صلابت، اخلاص، مجاهدت، فداکاری، اتحاد، انسجام، همدلی، وحدت ملت ایران باعث شد که ما هشت سال در مقابل بیش از چهل و هشت کشور بایستیم.

وی گفت: در دوران ۸ سال دفاع مقدس تمام کشورهای عربی و عبری و غربی متحد شدند و صدام را تحریک کردند تا یک جنگ نامتقارن و نامتوازن علیه ما آغاز کرد ولی اقشار مختلف ملت ایران از جوانان، بسیجیان، پاسداران، ارتش، نیروهای مردمی با کمترین امکانات و سلاح توانستیم پوزه دشمن را به خاک بمالیم و حتی یک وجب از خاک کشور را به دشمن ندهیم.

وی بیان کرد: دومین جنگی که دشمنان علیه ما آغاز کردند مبارزه با تروریسم تکفیری بود و هدف آنها در حقیقت نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی بود که در این جنگ نیز شکست خوردند و سردار دل‌ها ختم داعش را اعلام کرد.

امام جمعه گناوه بیان کرد: سومین جنگ دشمنان، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر و یک جنگ بی نظیر بود که درس عبرتی برای همه دشمنان و بدخواهان این ملت و نظام شد.

وی گفت: اگر چه آغاز این جنگ برای همه ما تلخ و با شهادت سرداران، فرماندهان و دانشمندان و مردم بی دفاع کشور همراه بود اما با درایت و مدیریت حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا و وحدت و انسجام مردم تمام محاسبات دشمن خنثی و نقش بر آب شد و دشمن مجبور شد که دست تسلیم را بالا ببرد و دست به دامان آمریکا شود تا کشورهای دیگر را واسطه آتش بس قرار دهد.

وی با اشاره به مهمترین عوامل پیروزی ایران اسلامی در این سه جنگ تحمیلی گفت: ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس، مبارزه با تروریسم تکفیری و جنگ ۱۲ روزه اخیر، با مدیریت و رهبری امام (ره) و رهبر معظم انقلاب و وحدت، «اتحاد مقدس» و همدلی مردم، توانست نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کند.

وی «اتحاد مقدس» و حضور مؤثر جوانان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی را از عوامل مهم اقتدار کشور برشمرد و تأکید کرد: امروز پرچم ایران اسلامی به برکت خون شهدا و تلاش جوانان بر فراز جهان با عزت و اقتدار برافراشته شده است و جوانان غیور کشورمان همانگونه که شهدا در راه اقتدار کشور ایستادگی کردند امروز با عزت و افتخار این پرچم را در جهان به اهتزاز در آورده‌اند.

قرائت دکلمه، شعرخوانی و مداحی از دیگر بخش‌های این آئین معنوی بود.

در این مراسم که معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار گناوه، جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند تعدادی از خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان تجلیل شدند.