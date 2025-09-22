  1. استانها
  2. همدان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۹

دشمن با رسانه به دنبال تزریق یأس به جوانان است

دشمن با رسانه به دنبال تزریق یأس به جوانان است

همدان-امام جمعه ملایر با هشدار نسبت به جنگ رسانه‌ای دشمن برای ایجاد ناامیدی در جامعه، گفت: دشمنان با بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی و استفاده از فضای مجازی به دنبال دلسرد کردن جوانان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی ارزنده عصر دوشنبه در نشست با مسئولان شهرستان به مناسبت هفته دفاع مقدس که در دفتر امام جمعه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدات دشمنان تأکید کرد.

وی با اشاره به رشادت‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در آن دوران، بخشی از مردم با گذشت از جان و مال خود در مسیر دفاع از میهن گام برداشتند، در حالی که برخی دیگر از همراهی خودداری کردند.

امام جمعه ملایر با انتقاد از مذاکرات طولانی‌مدت با آمریکا و اروپا طی ۲۲ سال گذشته گفت: این مذاکرات کشور را معطل کرد و دستاورد ملموسی به همراه نداشت.

ارزنده با اشاره به اقداماتی نظیر «اسنپ‌بک» گفت: این اقدامات بیش از آنکه اثر واقعی فوری داشته باشد، جنبه روانی دارد و برای ایجاد تأثیر عملی زمان‌بر است. به گفته وی، دشمن با استفاده از رسانه‌ها و فضای مجازی در تلاش است تا یأس و ناامیدی را به جوانان تزریق و شکست در برابر تحریم‌ها را القا کند.

خطیب جمعه ملایر مشکل اصلی کشور را در برخی اقدامات داخلی دانست و گفت: برخی افراد با احتکار، گران‌فروشی و دخالت در بازار ارز، فشار اقتصادی را بر مردم تشدید کرده و زمینه فتنه را فراهم می‌کنند که باید با آن‌ها برخورد قضائی و امنیتی شود.

ارزنده خطاب به مدیران دستگاه‌ها تأکید کرد: شما در صف اول خدمت‌رسانی به مردم قرار دارید و باید با عملکردی جهادی، احساس امید و اطمینان را در جامعه تقویت کنید. وی کارشکنی اداری و بروکراسی غیرضروری را خیانتی نابخشودنی دانست و اصلاح روندها را ضروری خواند.

امام جمعه ملایر در پایان با اشاره به جایگاه جوانان در پیشرفت کشور گفت: نیروهای جوان و انقلابی امروز در عرصه‌های علم، اقتصاد و فرهنگ فعال‌اند و باید فرصت بیشتری برای نقش‌آفرینی آنان در مدیریت کشور فراهم شود.

کد خبر 6598210

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها