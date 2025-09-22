نگاه بلندمدت و استفاده از ظرفیت‌ صنایع راه توسعه پایدار ورزش است

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور با تأکید بر اهمیت توسعه پایدار زیرساخت‌های ورزشی و عمرانی استان، اظهار کرد: مدیریت صحیح اموال و اماکن ورزشی به‌ویژه در حوزه مالکیت شهرداری‌ها و نقش شوراها، محور اصلی تحقق این اهداف است.

او با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه زیرساخت‌های ورزشی گفت: امکانات ورزشی در استان ما با مشکلات متعددی از جمله فرسودگی تجهیزات، ضعف در نگهداری و بهره‌برداری مواجه است.

صادقی‌پور ضمن اشاره به نقش کلیدی شوراها در تصویب و پشتیبانی تصمیمات مربوط به مالکیت و بهره‌برداری اماکن ورزشی تصریح کرد: مالکیت اماکن ورزشی و سایر اموال متعلق به شهرداری است و شوراها باید نقش نظارتی و مصوب‌کننده خود را به‌درستی ایفا کنند. و نمی‌توان بدون همکاری شوراها نمی‌تواند در این حوزه تصمیم‌گیری شود.

وی درباره اهمیت ورزش به عنوان یک حق عمومی اظهار کرد: ورزش صرفاً یک فعالیت تفریحی یا حرفه‌ای نیست، بلکه بخشی از سلامت و نشاط اجتماعی است که همه اقشار جامعه باید به آن دسترسی داشته باشند. چه ورزشکار حرفه‌ای و چه شهروندان عادی، حق استفاده از امکانات ورزشی استاندارد را دارند و نباید این حق محدود به طبقه خاصی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان به ضرورت همکاری صنایع و بخش خصوصی در حوزه ورزش اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای مهم توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها، مشارکت صنایع استان است. صنایع می‌توانند با تأمین منابع مالی و پشتیبانی فنی، سهم قابل توجهی در بهبود وضعیت ورزش استان داشته باشند. این موضوع نه تنها به توسعه زیرساخت‌ها کمک می‌کند، بلکه به اقتصاد ورزش نیز رونق می‌بخشد.

صادقی‌پور با تأکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و مدیریت واحد در حوزه ورزش خاطرنشان کرد که نباید هر دستگاه به‌صورت جداگانه و جزیره‌ای عمل کند. اگر قرار است تحول اساسی در ورزش استان رخ دهد، باید همه ذی‌نفعان با یک هدف واحد و برنامه‌ای هماهنگ حرکت کنند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: با عزم جدی مسئولان و همراهی مردم و بخش خصوصی، بتوانند موانع فعلی را پشت سر گذاشته و زمینه‌ساز توسعه پایدار و متوازن ورزش و زیرساخت‌های عمرانی در هرمزگان باشند.