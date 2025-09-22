به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کشکولی در سخنانی، اظهار داشت: مطابق تصویبنامه هیئت وزیران از روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۴.۷.۱ ساعات کاری دستگاههای اجرایی استان تغییر میکند.
وی ادامه داد: برایناساس ساعت آغاز کار ادارات در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۱۵ دقیقه تا ۱۴:۴۵ دقیقه خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان، گفت: ساعت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی در روزهای پنجشنبه نیز از ساعت ۷:۱۵ دقیقه تا ۱۳:۴۵ است.
کشکولی، گفت: تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی از فردا سهشنبه یکم مهرماه، لحاظ میشود.
