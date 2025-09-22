  1. استانها
  2. لرستان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

اعلام ساعات جدید کاری ادارات لرستان؛ پنج‌شنبه‌ها دیگر تعطیل نیست

اعلام ساعات جدید کاری ادارات لرستان؛ پنج‌شنبه‌ها دیگر تعطیل نیست

خرم‌آباد - معاون استاندار لرستان ساعات جدید کاری ادارات این استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کشکولی در سخنانی، اظهار داشت: مطابق تصویب‌نامه هیئت وزیران از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴.۷.۱ ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی استان تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: براین‌اساس ساعت آغاز کار ادارات در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۱۵ دقیقه تا ۱۴:۴۵ دقیقه خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان، گفت: ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی در روزهای پنجشنبه نیز از ساعت ۷:۱۵ دقیقه تا ۱۳:۴۵ است.

کشکولی، گفت: تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از فردا سه‌شنبه یکم مهرماه، لحاظ می‌شود.

کد خبر 6598300

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها