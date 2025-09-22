  1. استانها
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۴

سردار عمومهدی: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در گام دوم انقلاب ضروری است

اراک- فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: تقویت اراده جوانان و نوجوانان در گام دوم انقلاب، نیازمند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است که به عنوان یک اولویت باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی ظهر دوشنبه در آئین همایش اقتدار و رژه موتوری نیروهای مسلح استان مرکزی همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس تنها به‌عنوان یادآوری ایام حماسه‌آفرینی و فداکاری در برابر دشمنان نظام اسلامی شناخته نمی‌شود، بلکه به‌عنوان نمادی از همبستگی ملی و انسجام اجتماعی نیز به‌شمار می‌آید.

وی افزود: هفته دفاع مقدس به تمامی مردم ایران، به ویژه نسل‌های جوان، یادآوری می‌کند که چگونه رزمندگان اسلام با پیروی از فرمان امام خمینی (ره) در برابر تجاوز نظامی عراق مقاومت کرده و تاریخ‌ساز شدند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی تصریح کرد: باید در این دوران فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان نهادینه شود تا آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا زنده نگه‌داشته شود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد گام دوم انقلاب، این مهم را ضروری‌ترین بخش برای تقویت هویت ملی و دینی جامعه دانست و ادامه داد: هدف از برگزاری این مراسم‌ها تداوم راه شهدای گرانقدر و پیوسته حرکت در مسیر مقاومت و استقامت آنان است.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی افزود: این یادآوری‌ها برای نسل جوان می‌تواند انگیزه‌ای مضاعف برای پیروی از راه شهدا و ادامه مسیر انقلاب اسلامی باشد.

