علیرضا مهمدی کشتیگیر اهل شهرستان ایذه و دارنده مدال نقره مسابقات جهانی کشتی فرنگی در زاگرب کرواسی عصر امروز چهارشنبه پس از بازگشت به میهن و استقبال باشکوه در فرودگاه اهواز در جمع خبرنگاران حاضر شد.
این کشتیگیر که در وزن خود به مدال نقره دست یافت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از نتیجه کسبشده رضایت کامل ندارد، اظهار داشت: متأسفانه نتوانستیم در این مسابقات به ویژه در دیدار نهایی، برنامههای خود را به خوبی اجرا کنیم که منجر به شکست در فینال شد.
مهمدی با قدردانی از حمایتهای بیدریغ مردم و مسئولان، خطاب به مردم استان خوزستان تأکید کرد: مردم عزیز اطمینان داشته باشند که این شکست را در مسابقات آینده قطعاً جبران خواهم کرد.
وی، عزم راسخ خود را برای تمرینات بیشتر و برنامهریزی دقیقتر به منظور کسب نتایج بهتر در میادین بینالمللی آینده اعلام کرد.
این کشتیگیر فرنگیکار در پایان از زحمات کادر فنی تیم ملی و مربیان خود تشکر کرد و قول داد که با توکل بر خدا و تلاش بیشتر، در آینده نزدیک پرچم ایران را در بالاترین نقطه سکوهای بینالمللی به اهتزاز درآورد.
نظر شما