طارمی در جمع برترین بازیکنان تاریخ المپیاکوس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت یونانی «sportday»، با وجود اینکه مهدی طارمی در دقیقه ۶۹ بازی تیم فوتبال المپیاکوس مقابل پانسراکوس به میدان آمد، توانست رکورد گلزنی در اولین بازی بازیکنان المپیاکوس در لیگ را به چالش بکشد؛ رکوردی که از ۴۵ سال پیش در اختیار «توماس آلستروم» است. در ۶ ژانویه ۱۹۸۰، آلستروم مهاجم سوئدی در اولین بازی‌اش برابر تیم «رودوس» در ورزشگاه قدیمی «کارایسکاکیس» سه بار گلزنی کرد (دقایق ۱۴، ۵۴ و ۶۰) و بازی با نتیجه ۵ بر صفر به پایان رسید.

آلستروم تنها بازیکن تاریخ المپیاکوس است که در اولین بازی خود در لیگ، هت‌تریک کرده است (از زمان آغاز لیگ دسته اول از سال ۱۹۵۹ به بعد). با این حال او نتوانست انتظارات را برآورده کند؛ درست مانند بسیاری از بازیکنانی که در اولین دیدارشان توانسته بودند دبل کنند.

یکی از نمونه‌های اخیر، «زی‌زی رابرتز» مهاجم لیبریایی است که در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۱ مقابل پانیونیوس در ورزشگاه المپیک آتن (OAKA) دوبار گل زد و بازی با نتیجه ۵ بر صفر به سود المپیاکوس پایان یافت.

همچنین «آنتونیس آنتونیادیس» معروف به «بلندقد» در سوم سپتامبر ۱۹۷۸ در اولین حضورش برابر آ. ا. ل (لارسا) دوبار گلزنی کرد (پیروزی ۴ بر ۳)، اما خیلی زود از ترکیب کنار گذاشته شد؛ خودش معتقد بود دلیل آن پیشینه‌اش در تیم «پاناثینایکوس» بود.

پیش از آن نیز بازیکنانی مثل «لاکیس صوفیانس» (۲۳ اکتبر ۱۹۶۰، برد ۷ بر یک مقابل فوستیراس)، «ساواس پاپازوگلو» (۹ سپتامبر ۱۹۶۱، برد ۴ بر صفر مقابل پانالفسینیایکوس) و حتی «سوتیریس گئورگوداکیس» که در جریان اعتصاب سال ۱۹۸۶ به صورت آماتور برای المپیاکوس بازی می‌کرد (برد ۳ بر یک مقابل آپولون اسمیرنیس)، در اولین بازی خود دو گل زده بودند.

در کنار این‌ها موارد خاصی هم وجود دارد؛ مثل «جیووانی» که در نخستین دیدار رسمی‌اش با المپیاکوس دو گل زد، اما این مسابقه در جام حذفی و مقابل تیمی دسته پایین‌تر (برد ۵ بر صفر برابر نائوسا در ۱۱ اوت ۱۹۹۹) بود.